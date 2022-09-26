26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Сьогодні потрібно бути більш обережними і обачними, тому що цей день вважається днем крадіжок, втрат і обманів

26 вересня у світі відзначають Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї і Всесвітній день контрацепції.

26 вересня православні вшановується пам'ять святого Корнилія сотника.

Європейський день мов

Європейський день мов – масовий захід, присвячений розширенню міжкультурного розуміння, опануванню іноземних мов, включаючи рідкісні. Традиційно відзначають 26 вересня кожного року в 45 країнах континенту. Для прикладу, офіційних мов у Європі – 24.

Свято проголошено за підтримки офіційних органів Європейського Союзу 6 грудня 2001 року під час проведення чергового Європейського року мов. Закликає урізноманітнювати доступний діапазон мов з метою досягнення максимальної домовленості між державами та громадянами країн. Члени ЄС просувають викладання іноземних мов у навчальних закладах, працюють над розв’язанням мовних проблем.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Згідно з ухваленим рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 року був заснований Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Відзначається 26 вересня. Мета свята – привернути увагу громадськості до проблем, які несе зброя масового знищення, та забезпечити безпеку в усьому світі.

Ядерне роззброєння держав – головне завдання, на якому зосереджуються засновники події. В 1978 році держави-учасниці одноголосно підтримали розв’язання пріоритетного питання, впродовж наступних років були підписані та утверджені договори ліквідації.

Всесвітній день контрацепції

Всесвітній день контрацепції організовується за ініціативи міжнародних установ, які займаються репродуктивним здоров’ям чоловіків і жінок. Відзначається щорічно 26 вересня, розпочинаючи з 2007 року. Мета свята – розширення інформаційної обізнаності населення відносно видів контрацепції.

Головний лозунг масового заходу смпрявований на зниження числа незапланованих вагітностей та відзначає, що контрацепція – це, в першу чергу, індивідуальна відповідальність кожної особи. Увага концентрується на проблемах правильного статевого виховання молодого покоління.

Яке релігійне свято

У церкві 26 вересня вшановують пам’ять святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. У Новому Завіті сказано, що відомий він своїм праведним життям, але був «благочестивим і тим, хто боїться Бога» – саме так називали людей, що були язичниками, шанували Бога Ізраїлю, але не були членами іудейської громади.

Люди вірили, що саме сьогодні йде останній теплий дощик, потім вода вже буде холодною.

А також за повір’ям дощ не просто ллє, а так, що його цівки сходяться хрест-навхрест на землі, затягують їй рани, які люди принесли їй за літо і весну.

Кажуть, що після Корнилія коріння не росте, а гине. Саме тому 26 вересня прагнули закінчити всі роботи в полі, зібрати урожай.

26 вересня: традиції і звичаї дня

Хліборобська свідомість наших предків прийняла до уваги не житіє святого Корнилія, а його ім’я, в якому побачили зв’язок зі словом «корінь». Тому до дня святого приурочена прибирання всіх кореневих овочів – картоплі, редьки, моркви, брукви, хрону і т.п., крім ріпи. Вважалося, що з цього дня припиняється зростання всіх рослин.

З отриманих овочів готували різноманітні страви. В особливій пошані в цей день була редька, яку в народі прозвали королевою овочів. Цей коренеплід, що володіє цікавим смаком, є джерелом корисних речовин і вітамінів, необхідних для людського організму.

За часів Русі редька була одним з улюблених продуктів. Її намагалися викопати до перших заморозків. З овоча зрізали бадилля і корінь, а потім просушували коренеплід в темному і прохолодному місці. Після чого прибирали в льох. Для тривалого зберігання вибирали рівні й великі плоди, на яких не було пошкоджень.

Що не можна робити:

Не можна гадати з дзеркалами – до дуже великого нещастя.

Сьогодні потрібно бути більш обережними і обачними, тому що цей день вважається днем крадіжок, втрат і обманів.

Також в цей день краще відкласти одруження і заручини. День вважається невдалим для будь-якої реєстрації пари.

Народні прикмети на 26 вересня

Якщо в цей день полив теплий дощ – в цьому році він буде останнім. Вийти під такий дощ – добра прикмета. Вважається, що він заряджає людину силою на весь рік і позбавляє від поганих думок.

Якщо до Корнилія дня всі граки полетять на південь – скоро піде сніг.

Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім всякий корінь в землі не рости, а мерзнути буде.

З’їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко!

Поставити на стіл ріпу – до миру в сім’ї.

Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку.

Якщо дитина до дев’яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.

Якщо молодята з’їдять одну на двох ріпку з медом – їх подружнє щастя буде довгим, на радість всім навколо!

Якщо молода дівчина сьогодні пригостить ріпкою надокучливого залицяльника – він незабаром від неї відчепиться.

Той, хто в цей день народився, буде жити довго і яскраво.

Іменини

26 вересня День ангела імені відзначають: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан.