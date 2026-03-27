27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 27 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 березня у світі відзначають Міжнародний день театру та Міжнародний день віскі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Матрони Солунської.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день театру

Свято встановлене у 1961 році за ініціативою Міжнародного інституту театру (ITI). Традиційно цього дня у театрах всього світу проходять прем'єри, фестивалі та вручення престижних премій. Головна мета – нагадати про роль театру як засобу взаєморозуміння та зміцнення миру між народами.

Міжнародний день віскі

Цей день було засновано у 2009 році на честь Майкла Джексона (відомого експерта з віскі та пива). Свято закликає поціновувачів цього напою підтримати благодійні фонди, що займаються боротьбою з хворобою Паркінсона, на яку страждав засновник дня.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Матрони Солунської

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої Матрони, яка жила у III–IV століттях. Вона була рабинею Павтили, дружини одного з воєначальників Солуні (сучасні Салоніки). Попри те, що господиня була юдейкою і вимагала від Матрони того ж, дівчина таємно сповідувала християнство.

Коли Павтила дізналася, що Матрона ходить до церкви, вона наказала жорстоко бити її та замкнути в комірчині без їжі та води. Мучениця терпіла всі знущання з молитвою на вустах. Після чергового катування Матрона віддала душу Богові. Християни з почестями поховали її тіло, а пізніше на місці її поховання було зведено храм. Святу Матрону вважають заступницею господинь та охоронницею домашнього затишку.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Матрона Настовиця», бо сніг ставав твердим (настом):

Якщо вранці туман або іній – буде врожайний рік на овочі;

якщо прилетіли чайки – чекайте на швидкий розлив річок;

якщо птахи кричать під час польоту – весна буде сухою та сонячною;

якщо сороки сидять на верхівках дерев – скоро настане справжнє тепло.

Історичні події

1111 – на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбулася битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбили військо супротивника.

1664 – поляками розстріляно українського гетьмана Івана Виговського.

1668 – Карл II передав Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10.

1794 – Конгрес США заснував постійно діючий військовий флот Союзу.

1854 – Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).

1860 – мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запатентував коркотяг.

1898 – підписання Російсько-китайської конвенції, що передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний).

1914 – І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами – 106 км/год.

1964 – Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень.

1977 – два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини. Найбільша катастрофа в історії цивільної авіації.

1998 – FDA дозволило застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer при еректильній дисфункції.

1999 – утворено альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

2011 – інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

2014 – Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

2020 – Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.

Іменини

День ангела святкують: Матрона, Макар, Павло, Олександр, Іван.