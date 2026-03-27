Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 27 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 березня у світі відзначають Міжнародний день театру та Міжнародний день віскі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Матрони Солунської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день театру

Свято встановлене у 1961 році за ініціативою Міжнародного інституту театру (ITI). Традиційно цього дня у театрах всього світу проходять прем'єри, фестивалі та вручення престижних премій. Головна мета – нагадати про роль театру як засобу взаєморозуміння та зміцнення миру між народами.

Міжнародний день віскі

Цей день було засновано у 2009 році на честь Майкла Джексона (відомого експерта з віскі та пива). Свято закликає поціновувачів цього напою підтримати благодійні фонди, що займаються боротьбою з хворобою Паркінсона, на яку страждав засновник дня.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Матрони Солунської

27 березня православна церква вшановує пам'ять святої Матрони, яка жила у III–IV століттях. Вона була рабинею Павтили, дружини одного з воєначальників Солуні (сучасні Салоніки). Попри те, що господиня була юдейкою і вимагала від Матрони того ж, дівчина таємно сповідувала християнство.

Коли Павтила дізналася, що Матрона ходить до церкви, вона наказала жорстоко бити її та замкнути в комірчині без їжі та води. Мучениця терпіла всі знущання з молитвою на вустах. Після чергового катування Матрона віддала душу Богові. Християни з почестями поховали її тіло, а пізніше на місці її поховання було зведено храм. Святу Матрону вважають заступницею господинь та охоронницею домашнього затишку.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Матрона Настовиця», бо сніг ставав твердим (настом):

  • Якщо вранці туман або іній – буде врожайний рік на овочі;
  • якщо прилетіли чайки – чекайте на швидкий розлив річок;
  • якщо птахи кричать під час польоту – весна буде сухою та сонячною;
  • якщо сороки сидять на верхівках дерев – скоро настане справжнє тепло.

Історичні події

  • 1111 – на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбулася битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбили військо супротивника.
  • 1664 – поляками розстріляно українського гетьмана Івана Виговського.
  • 1668 – Карл II передав Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10.
  • 1794 – Конгрес США заснував постійно діючий військовий флот Союзу.
  • 1854 – Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).
  • 1860 – мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запатентував коркотяг.
  • 1898 – підписання Російсько-китайської конвенції, що передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний).
  • 1914 – І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами – 106 км/год.
  • 1964 – Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень.
  • 1977 – два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини. Найбільша катастрофа в історії цивільної авіації.
  • 1998 – FDA дозволило застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer при еректильній дисфункції.
  • 1999 – утворено альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
  • 2011 – інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.
  • 2014 – Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.
  • 2020 – Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.

Іменини

День ангела святкують: Матрона, Макар, Павло, Олександр, Іван.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
27 лютого, 22:00
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
1 березня, 22:00
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
2 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
4 березня, 22:00
15 березня – День працівників ЖКГ
День працівників ЖКГ 2026: історія свята, традиції та привітання
15 березня, 06:30
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:00
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 березня, 00:00

Суспільство

27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці
Кабмін затвердив план увічнення пам’яті захисників до 2030 року: подробиці

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Вчора, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua