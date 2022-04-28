28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо вже квітнуть дерева і бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними

У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля

Сьогодні, у четвер, 28 квітня, в Україні триває 64 день повномасштабної війни з Росією.

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Всесвітній день охорони праці

Починаючи з четверга можна було ходити в гості, а хлопці приглядали собі наречену, бо починався сезон сватання.

Яке релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa та Трохима.

Традиції та обряди

У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почувають себе комахи після зими, скільки померло, чи є хворі. Якщо на вулиці вже тепло і зацвітають дерева, то бджіл виносять на вулицю ближче до первоцвіту.

Знахарі і цілителі в цей день збирають бруньки горобини і калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як брунька розкриється, вона вже вважається непридатною для застосування в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх.

Якщо людину мучить зубний біль, то вона повинна погризти гілочку на горобині і попросити дерево позбавити її від страждань. Далі можна або пригрозити, що доля гілочки спіткає всі дерева, або пообіцяти, що горобину більше ніколи не їстимете.

Що не можна робити сьогодні

У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля.

Крім того, не можна сваритися і думати про погане.

Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.

При зміні білизни 28 квітня не слід занадто сильно трясти подушки і матрац. В іншому випадку можна «витрусити» з життя подружнє щастя.

Не рекомендується в цей день зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.

Народні прикмети

Якщо до ночі помітно похолодало – до ясних днів.

Якщо вдень небо ясне, а до ночі набігли хмари, то погода зіпсується – будуть опади.

Зоря червона – бути дощу, вітру.

Якщо вільха зацвіла, то прийшов час сіяти гречку.

Граки грають, значить, в найближчі дні буде сонячно і тепло.

Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними.

Іменини

28 квітня іменини відзначають Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.