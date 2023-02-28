28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна виносити з дому меблі та приходити в чужій дім без подарунків

28 лютого в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних Сил. У світі професійне свято у кравців. Також надають увагу темі стерилізації тварин та рідкісних захворювань. Віряни вшановують пам'ять апостола Онисима та влаштовують святкування на честь Віленської ікони Божої Матері.

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Який сьогодні день в Україні і світі

Сьогодні в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних Сил. Подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України. День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби. Слава нашим військовим. Слава нашим штурманам!

Сьогодні відзначають Всесвітній день кравців. Його приурочили до дня народження видатного творця швейної машинки Вільяма Хоу. Весь світ долучається до урочистостей, які пов'язані з цією професією. Адже ще від давніх часів вбрання застосовувалося людиною для захисту від холоду, сонця, укусів комах тощо. Перші кравці для цього використовували листя, шкіру тварин. Цю професію вважають однією з найдревніших у людському суспільстві.

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28 лютого - це Всесвітній день стерилізації тварин. Він з'явився в США 1995 року, а ініціаторкою його створення виступила співачка та акторка Доріс Дей. 2006 року подія вийшла за межі Сполучених Штатів. Стерилізація тварин, насамперед, допомагає подолати проблему безпритульності, адже після цього вони припиняють розмножуватися.

Сьогодні також відзначають Всесвітній день рідкісних захворювань. На планеті налічується понад 7000 різних видів рідкісних захворювань і розладів. Приміром, 30 мільйонів американців в Сполучених Штатах хворіють на рідкісні захворювання, це 10% населення США. А що можна сказати про країни з низьким рівнем розвитку та доступності медицини, де подібна статистика в силу тих чи інших обставин недоступна?

Всесвітній день рідкісних захворювань виник за участю EURORDIS в 2008 році і відзначається щорічно в останній день лютого. Основна мета події - підвищення обізнаності широкої громадськості про рідкісні захворювання і їх вплив на життя пацієнтів. Але не тільки. День рідкісних захворювань також спрямований на привернення уваги осіб, що визначають політику державних органів, представників промисловості, дослідників, фахівців в області охорони здоров’я і тих, хто має справжній інтерес до рідкісних захворювань.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 28 лютого віряни вшановують пам'ять апостола Онисима. Він був рабом Филимона – християнина знатного роду, який проживав в місті Колоссах. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Риму, де потрапив до в'язниці. Під час ув'язнення він познайомився з апостолом Павлом і прийняв хрещення. У в’язниці Онисим служив апостолу як син. Пізніше Павло відіслав Онисима до його пана і попросив Филимона прийняти втікача не як слугу, а як брата.

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28 лютого кожного року православна церква також влаштовує святкування на честь Віленської ікони Божої Матері, яку також називають іконою Божої Матері з півмісяцем. Згідно з легендами, автором є євангеліст Лука, котрий написав ікону в часи життя Ісуса і Богоматері. Наразі місцеперебування оригіналу невідомо.

До Віленської ікони Божої Матері звертаються з молитвою про тілесне й духовне зцілення, захист від ворогів та бід, убереження від гріхів та спокус.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо ясна і тиха погода, то буде добрий урожай поля і роїння бджіл;

якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим;

якщо в цей день сніжок – весною буде дощик;

якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів;

якщо велика кількість зірок на небі, то буде приплід сильних і здорових ягнят.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не рекомендується виносити з дому меблі;

не можна приходити в гості без подарунків, адже це може спричинити конфлікт;

не можна пити алкоголь;

не слід брати гроші в борг.

Іменини

Нині святкують День ангела: Онисим, Овсій, Єфросинія, Опанас, Парфутій, Арсен