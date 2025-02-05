Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників
Щодня на Землю падає один шматок космічного сміття
Космічне сміття стало великою проблемою астрономів за останні десятиліття, засмітивши всю орбіту Землі. Від прильоту його уламків страждають і люди знизу. Однак статистика має свої твердження з приводу шансів їх падіння нам на голову. Як пише BBC Science Focus, вогняна смуга в небі, металевий уламок, що горить, падає на землю – подібні сцени нагнітають у людях страх того, що одного разу космічне сміття може серйозно нашкодити людству. На орбіті Землі обертаються тисячі супутників і щороку запускається ще більше. Тож може здатися, що падіння космічного сміття комусь на голову – лише питання часу.
Незважаючи на те, що частки космічного сміття іноді повертаються на Землю, переважна більшість із них згоряє в атмосфері, не долетівши до поверхні планети. Навіть великі об'єкти, такі як сходинки ракет, що відпрацювали, рідко завдають шкоди людям і навіть будовам, хоча останнім часом такі випадки відбувалися.
За останні 50 років NASA зафіксувало в середньому одне падіння космічного сміття на Землю на день, але підтверджених випадків загибелі чи серйозних травм внаслідок цих інцидентів не було.
Космічне сміття зазвичай складається з невеликих, легких фрагментів, таких як уламки або шматки вуглепластикових панелей. Висота падіння сміття не чинить істотного впливу на шкоду, яку він може завдати. Об'єкти, що падають з висоти 300 км, сягають своєї кінцевої швидкості задовго до зіткнення, що робить їх не більш небезпечними, ніж уламки, що падають з висоти 10 км.
Космічне сміття безладно розкидане по всій планеті. Навіть якби все населення Землі поступово зкникло, космічне сміття покрило б всього 0,0002% поверхні планети, а це означає, що навіть якби кожен уламок космічного сміття був смертельним, він все одно промахувався б у 99,9998% випадків.
Таким чином, лише одна людина має шанс загинути кожні 1300 років від такої події. У перспективі навіть загроза від зіткнення планети з астероїдами, хоч і мінімальна, все ж таки вища, ніж від падіння космічного сміття.
Центр NASA з вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS), активно стежить за тисячами астероїдів, щоб оцінити потенційні ризики. Хоча зіткнення великих тіл відбуваються дуже рідко, постійні дослідження дозволяють завчасно виявляти будь-які потенційні загрози нашій планети.
До слова, загадкові смуги світла, помічені над штатом Каліфорнія у США, були спричинені різким падінням китайського космічного сміття на Землю.
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