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Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників
Науковці проаналізували шанси того, що людину вб'є космічне сміття
фото: sciencefocus.com

Щодня на Землю падає один шматок космічного сміття

Космічне сміття стало великою проблемою астрономів за останні десятиліття, засмітивши всю орбіту Землі. Від прильоту його уламків страждають і люди знизу. Однак статистика має свої твердження з приводу шансів їх падіння нам на голову. Як пише BBC Science Focus, вогняна смуга в небі, металевий уламок, що горить, падає на землю – подібні сцени нагнітають у людях страх того, що одного разу космічне сміття може серйозно нашкодити людству. На орбіті Землі обертаються тисячі супутників і щороку запускається ще більше. Тож може здатися, що падіння космічного сміття комусь на голову – лише питання часу.

Незважаючи на те, що частки космічного сміття іноді повертаються на Землю, переважна більшість із них згоряє в атмосфері, не долетівши до поверхні планети. Навіть великі об'єкти, такі як сходинки ракет, що відпрацювали, рідко завдають шкоди людям і навіть будовам, хоча останнім часом такі випадки відбувалися.

За останні 50 років NASA зафіксувало в середньому одне падіння космічного сміття на Землю на день, але підтверджених випадків загибелі чи серйозних травм внаслідок цих інцидентів не було.

Космічне сміття зазвичай складається з невеликих, легких фрагментів, таких як уламки або шматки вуглепластикових панелей. Висота падіння сміття не чинить істотного впливу на шкоду, яку він може завдати. Об'єкти, що падають з висоти 300 км, сягають своєї кінцевої швидкості задовго до зіткнення, що робить їх не більш небезпечними, ніж уламки, що падають з висоти 10 км.

Космічне сміття безладно розкидане по всій планеті. Навіть якби все населення Землі поступово зкникло, космічне сміття покрило б всього 0,0002% поверхні планети, а це означає, що навіть якби кожен уламок космічного сміття був смертельним, він все одно промахувався б у 99,9998% випадків.

Таким чином, лише одна людина має шанс загинути кожні 1300 років від такої події. У перспективі навіть загроза від зіткнення планети з астероїдами, хоч і мінімальна, все ж таки вища, ніж від падіння космічного сміття.

Центр NASA з вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS), активно стежить за тисячами астероїдів, щоб оцінити потенційні ризики. Хоча зіткнення великих тіл відбуваються дуже рідко, постійні дослідження дозволяють завчасно виявляти будь-які потенційні загрози нашій планети.

До слова, загадкові смуги світла, помічені над штатом Каліфорнія у США, були спричинені різким падінням китайського космічного сміття на Землю.

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Теги: смерть наука космос населення бомбардування статистика сміття

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