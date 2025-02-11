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В Україні дебютує Chery Tiggo 6: перший електрокар китайського бренду (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні дебютує Chery Tiggo 6: перший електрокар китайського бренду (фото)
Chery Tiggo 6 – 4,7-метровий сімейний електрокросовер
фото: Chery

Запас ходу кросовера становить 512 км

В Україні з’явиться новий Chery Tiggo 6. Це перший електрокар китайської марки, який буде офіційно представлено на нашому ринку. Подробиці автомобіля розкрили на сайті українського дистриб’ютора марки.

Запас ходу електрокара становить 512 км
Запас ходу електрокара становить 512 км
фото: Chery

Електромобіль Chery Tiggo 6 – 4,7-метровий сімейний кросовер з обтічним дизайном. У нього вигнутий дах, виражений «ніс» та дворівнева діодна оптика.

У салоні Chery Tiggo 6 встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Електрокросовер має 386-літровий задній та 40-літровий передній багажники.

Комплектація Chery Tiggo 6 в Україні включатиме безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів крісел і керма, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: Chery

Китайський електромобіль Chery Tiggo 6 оснащений 211-сильним мотором на задній осі та батареєю ємністю 65,5 кВт∙год. Запас ходу становить 512 км, а швидка зарядка на 80% займає пів години. Кросовер має незалежну підвіску всіх коліс.

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Теги: Chery автомобіль Україна кросовери

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