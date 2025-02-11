В Україні дебютує Chery Tiggo 6: перший електрокар китайського бренду (фото)
Запас ходу кросовера становить 512 км
В Україні з’явиться новий Chery Tiggo 6. Це перший електрокар китайської марки, який буде офіційно представлено на нашому ринку. Подробиці автомобіля розкрили на сайті українського дистриб’ютора марки.
Електромобіль Chery Tiggo 6 – 4,7-метровий сімейний кросовер з обтічним дизайном. У нього вигнутий дах, виражений «ніс» та дворівнева діодна оптика.
У салоні Chery Tiggo 6 встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Електрокросовер має 386-літровий задній та 40-літровий передній багажники.
Комплектація Chery Tiggo 6 в Україні включатиме безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів крісел і керма, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.
Китайський електромобіль Chery Tiggo 6 оснащений 211-сильним мотором на задній осі та батареєю ємністю 65,5 кВт∙год. Запас ходу становить 512 км, а швидка зарядка на 80% займає пів години. Кросовер має незалежну підвіску всіх коліс.
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