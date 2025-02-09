Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Володимир Зеленський вважає, що в ЗСУ недостатня кількість далекобійних ракет і дронів
фото з відкритих джерел

РФ цього тижня атакувала Україну 750 ударними дронами

Цього тижня Росія випустила по Україні понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів», – йдеться в повідомленні.

Глава держави вкотре подякував всім партнерам, які посилюють санкції.

«Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя», – додав він.

Також президент показав, що РФ скоїла в Україні за тиждень.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські терористи атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

До слова, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: дрон війна окупанти росія Україна санкції інвестиції Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софія Яворська загинула в багатоповерхівці, куди влучили рашисти
Окупанти вчора вбили в Полтаві дев'ятирічну Софію Яворську
2 лютого, 12:16
Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва, заявив Зеленський
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
1 лютого, 20:47
Шварцман розповів, як 29 грудня 2024 російська ракета влучила ракета в його дім в Одесі
«Мене хотів убити Гітлер, тепер – Путін». Одесит, який пережив Голокост, звернувся до світу
29 сiчня, 17:49
Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Недосяжний для багатьох засобів ППО: Міноборони допустило до використання новий дрон
22 сiчня, 14:32
Пожежа на Смоленському авіаційному заводі
Дрони атакували Смоленський авіаційний завод: чим він важливий для РФ
21 сiчня, 07:14
Унаслідок удару окупантів загинув 20-річний Олексій Якименко
Хлопець з бабусею загинули біля під'їзду. Що відомо про жертв російського удару по Кривому Рогу
17 сiчня, 16:47
Внаслідок ворожої атаки поранено дитину та виникла пожежа
На Київщині внаслідок атаки дронів РФ постраждав хлопчик, він у лікарні (оновлено)
17 сiчня, 09:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9992 танки
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:40
Ziferblat виступить 13 травня у першому півфіналі Євробачення у Швейцарії
Україна обрала представника на Євробачення-2025, Трамп поговорив з Путіним: головне за ніч
Сьогодні, 07:21

Політика

Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік
Президент вніс зміни до складу РНБО
Президент вніс зміни до складу РНБО
Зеленський призначив нового представника України в Дунайській комісії
Зеленський призначив нового представника України в Дунайській комісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
20K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
18K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
14K
На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua