29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь

Сьогодні, 29 квітня, православні християни вшановують пам'ять трьох сестер – мучениць Солунських. Також, в цей день Великий четвер – четвертий день Страсного тижня, який присвячений Таємній Вечері Ісуса Христа з 12 апостолами.

У світі відзначають Міжнародний день танцю. Крім того, сьогодні 46-й день Великого посту.

Міжнародний день танцю

Фото з відкритих джерел

Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначається Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

Головна ідея даного свята – об'єднання всіх напрямків танцю, як єдиної форми мистецтва, а сам День танцю – це привід для його вшанування. Ще – його здатності долати всі політичні, культурні та етнічні кордони, можливості об'єднувати людей в ім'я дружби і миру, дозволяючи їм говорити на одній мові – мові танцю.

Звичайно ж, в цей день весь танцюючий світ – колективи театрів опери і балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі сучасного бального і народного танцю та інші, як професійні, так і самодіяльні артисти – відзначатимуть своє професійне свято. Форми ж святкування вельми різноманітні – від традиційних концертів та виступів до танцювальних флешмобів і незвичайних уявлень.

Чистий четвер у 2021 році

Таємна вечеря Ісуса Христа з 12 апостолами / Фото з відкритих джерел

Чистий, або Великий четвер – народно-християнське свято. Його відзначають в четвер перед Великоднем. У 2021 році воно припадає на 29 квітня. Православна Церква в цей день згадує Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами.

Історія свята

У цей день Ісус і Його учні провели Таємну Вечерю. На ній Спаситель омив ноги апостолам. Вони протестували, говорили, що не гідні такого вчинку. Але Ісус пояснив, що так Він висловлює свою любов і смиренність. Він говорив, що служити ближньому – непринизливо для людини.

В кінці Вечері Ісус провів останню напутню розмову, під час якої попрощався з апостолами. Після цього Він запропонував їм хліб і вино, як тіло Своє і кров. Цей обряд отримав назву Таїнство Причастя.

Тієї ночі юдейські первосвященики винесли Ісусу смертний вирок. Тому ніч з четверга на п'ятницю вважається в православ'ї страшним часом.

Традиції та обряди свята

Вранці в Чистий четвер в православних церквах роблять літургію Василія Великого, освячують миро. У кафедральних соборах проводять обряд «омивання ніг»: архієрей обмиває ноги 12 священикам. Віряни сповідаються в гріхах і причащаються в храмах. Увечері здійснюється служба з читанням 12 Євангелій. Віряни стоять в храмі з запаленими в руках свічками.

У Чистий четвер люди встають до сходу сонця і купаються. Вважається, що вода в цей день змиває бруд з тіла і гріхи з душі, благодатно впливає на душевний стан.

Господині прибирають в будинках, викидають непотрібні речі, миють ікони, перуть. Після прибирання запалюють свічки і лампадки. У цей день печуть паски, фарбують яйця, готують святкові страви до Великодня.

У Чистий четвер прийнято готувати четвергову, або «чорну» сіль. Друга назва пов'язана з кольором, який вона набуває після приготування. Така сіль має цілющу силу. Її використовують як приправу до святкових страв. Залишок зберігають за іконами і застосовують як ліки. З неї також роблять обереги і носять на шиї.

Незаміжні дівчата здійснюють обряди залучення женихів. У Чистий четвер прийнято ходити в перукарню. Це сприятливий день для стрижки.

Що можна їсти в Чистий четвер

Чистий четвер припадає на останній тиждень Великого посту. У цей день дозволяється неварена їжа рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, горіхи. Слід утриматися від прийому алкоголю.

Що не можна робити в Чистий четвер

У це свято забороняється веселитися, співати, танцювати, гадати. Не потрібно злитися, ображатися, думати про погане. Не можна позичати гроші і речі, особливо кухонне приладдя, інакше благополуччя покине будинок. Забороняється пекти паски та фарбувати яйця до закінчення прибирання в будинку. Не можна залишати немитий посуд і брудну білизну.

Прикмети на Чистий четвер

Сонячний день – прикмета сонячної весни.

Якщо в Чистий четвер викупатися в річці, то вода подарує силу і здоров'я.

Якщо в це свято вимитися і вимити, то весь рік чисто в будинку буде.

Паска вийшла пухкою, важкою і не пропеченою – прикмета важкого і заморочливого року.

Якщо в Чистий четвер тричі перерахувати всі гроші в будинку, то протягом року вони не будуть переводитися.

День Аріни

Мучениці Агапія, Ірина і Хіонія / Фото з відкритих джерел

Народне свято Аріна – увірви береги відзначається 29 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 16 квітня). Православною церквою в цей день шанується пам'ять мучениці Ірини і її двох сестер.

Назва свята несе в собі нагадування про небезпеку берегів в цей період. Підмиті повінню, вони можуть обвалитися. В цей час річки входять в свої звичайні берега, залишаючи після себе розмелені мости і розкидані яри.

Що не можна робити сьогодні

Не можна позичати гроші, і дарувати подарунки.

Не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь.

Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.

Народні прикмети

На вільсі розпустилися квіти – настала пора засівати гречку.

«Запалала» ліщина, значить, можна садити ліс.

На Аріну пора випалювати траву в полі.

Чути уві сні дзвін – до пожежі.

Іменини

У четвер, 29 квітня, іменини відзначають Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василиса, Галина, Ірина, Ніка.