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3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. У світі відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів. За новоюліанським церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Якинта та преподобних Анатоліїв Києво-Печерських.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

3 липня відзначається професійне свято українських вертолітників – Дня армійської авіації Сухопутних військ. Це одне з найновіших військових свят нашої держави, засноване Указом президента лише на початку 2025 року для вшанування безпрецедентного героїзму екіпажів у повномасштабній війні.

Армійська авіація є головною вогневою та мобільною підтримкою піхоти безпосередньо над полем бою. Вони знищують важку бронетехніку ворога, висаджують десантні групи, здійснюють відчайдушні рейси для доставки ліків і боєприпасів в оточення та рятують життя поранених воїнів під час медичної евакуації.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 3 липня також Україна вшановує воїнів зенітних ракетних військ – надійний щит нашого неба та основу протиповітряної оборони країни. Це свято було офіційно засноване у 2011 році.

Зенітники цілодобово несуть бойове чергування, захищаючи українські міста, стратегічні об'єкти та життя мільйонів людей від ворожих повітряних атак. Саме їхня майстерність і пильність перетворили українське небо на неприступну фортецю для авіації окупантів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику.

Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Якинта та преподобних Анатоліїв Києво-Печерських

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цього дня церква згадує святого мученика Якинта (Римського), який у II столітті постраждав за християнську віру – він відмовився їсти ідольські офіри й помер у в'язниці від голоду.

Також вшановують пам'ять преподобних Анатоліїв Києво-Печерських (Анатолія Затворника та Анатолія, затворника Ближніх печер), які жили у XII–XIII століттях. Вони прославилися своїм суворим аскетичним життям у затворі, молитовними подвигами та даром зцілення.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо цього дня йде сильний дощ – така негода затягнеться ще на кілька тижнів.
  • Павуки активно плетуть великі сіті – найближчі дні будуть сонячними й сухими.
  • На світанку туман стелиться по воді – до гарної, спекотної погоди.
  • Якщо мошки та комарі в'ються великими зграями – чекайте на тривале тепло.

Що не можна робити

  • Переїдати та вживати важку їжу.
  • Брати або давати гроші в борг після заходу сонця.
  • Давати порожні обіцянки.
  • Сваритися з родичами та з'ясовувати стосунки.

Історичні події

  • 1528 рік – Папа Климент VII своєю буллою затвердив створення ордену капуцинів, головною метою якого була допомога бідним і ведення простого способу життя.
  • 1886 рік – німецький інженер Карл Бенц здійснив першу публічну поїздку на своєму триколісному автомобілі з бензиновим двигуном вулицями Мангайма.
  • 1890 рік – Айдахо офіційно став 43-м штатом США.
  • 1928 рік – у Великій Британії продано перші в світі телевізори, які коштували близько 25 фунтів стерлінгів (на той час – чималі гроші).
  • 1962 рік – після кровопролитної семирічної війни проти французьких колонізаторів та проведення референдуму проголошено незалежність Алжиру.
  • 1988 рік – американський крейсер Vincennes збив іранський пасажирський літак Airbus A300 над Перською затокою через помилку ідентифікації, внаслідок чого загинули 290 людей.

Іменини

День ангела 3 липня святкують: Анатолій, Антон, Василь, Георгій (Юрій), Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Пилип.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія ЗСУ Повітряні сили ЗСУ авіація

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