День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України є одним із найновіших професійних військових свят

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України – професійне свято військових льотчиків, штурманів, авіаційних інженерів, техніків та всіх, хто забезпечує роботу бойових гелікоптерів.

Саме вони щодня підтримують українських захисників із повітря, евакуюють поранених, доставляють боєприпаси та завдають ударів по позиціях ворога.

«Главком» розповідає, коли з'явилося свято, чому його започаткували лише у 2025 році, яку роль армійська авіація відіграє під час повномасштабної війни та як привітати військових із професійним святом.

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Історія Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України є одним із найновіших професійних військових свят. Його встановлено указом президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року. Відтепер свято щороку відзначають 3 липня.

Його започаткували для вшанування мужності, професіоналізму та героїзму військовослужбовців армійської авіації, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також для формування сучасних військових традицій.

До появи окремого професійного свята військових льотчиків армійської авіації традиційно вітали разом із Повітряними силами. Проте саме армійська авіація виконує окремий комплекс бойових завдань у складі Сухопутних військ, тому її роль потребувала окремого державного вшанування.

Запровадження окремого професійного дня стало визнанням внеску екіпажів бойових вертольотів, інженерів, авіатехніків та всього особового складу армійської авіації у захист України під час повномасштабної війни.

Чим займається армійська авіація

Армійська авіація Сухопутних військ забезпечує підтримку військ безпосередньо на полі бою.

Основними завданнями є:

вогнева підтримка піхоти;

ураження бронетехніки та живої сили противника;

повітряна розвідка;

евакуація поранених;

доставка боєприпасів і підкріплення;

десантні операції;

логістичне забезпечення військ.

На озброєнні перебувають транспортні та ударні вертольоти, серед яких Мі-8, Мі-24, а також сучасні UH-60 Black Hawk, передані міжнародними партнерами.

Армійська авіація під час повномасштабної війни

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії екіпажі українських гелікоптерів працюють практично безперервно.

Вони підтримують українську піхоту, доставляють боєкомплект, евакуюють поранених із найгарячіших ділянок фронту та виконують бойові польоти в умовах активної роботи ворожої протиповітряної оборони.

Однією з найгероїчніших сторінок історії армійської авіації стали рейси до оточеного Маріуполя навесні 2022 року. Українські льотчики неодноразово проривалися до «Азовсталі», доставляючи боєприпаси, медикаменти та вивозячи поранених захисників міста.

Багато екіпажів віддали життя під час виконання цих надзвичайно небезпечних місій.

Найвідоміші бойові операції

До найвідоміших операцій армійської авіації належать:

польоти до блокадного Маріуполя;

евакуація поранених із найгарячіших напрямків фронту;

підтримка оборони Київщини у 2022 році;

бойова підтримка українських військ на сході та півдні України;

нічні польоти на гранично малих висотах для уникнення ворожої ППО.

Цікаві факти

Свято офіційно існує лише з 2025 року.

Армійська авіація входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Екіпажі вертольотів часто літають на висоті лише кількох метрів над землею, щоб залишатися непомітними для радарів.

Одними з найнебезпечніших стали польоти до оточеного Маріуполя у 2022 році.

Вертольоти виконують як бойові, так і гуманітарні місії.

Привітання з Днем армійської авіації

Щиро вітаємо воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України! Дякуємо за мужність, професіоналізм та самовіддану службу. Бажаємо міцного здоров'я, надійного тилу, успішних бойових завдань і якнайшвидшої Перемоги України!

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Ваша робота – це щоденний ризик, блискавичні рішення та неймовірна майстерність. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим. Міцного здоров'я, витримки та мирного неба!

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Вітаємо зі святом! Нехай сила духу, відвага та професіоналізм допомагають долати будь-які виклики. Бажаємо безпечних польотів, вірних побратимів і підтримки рідних.

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Дякуємо за вашу службу, за врятовані життя, за підтримку наших захисників із неба. Нехай доля береже кожен екіпаж, а українське небо буде мирним.

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Бажаємо впевненості, сталевих нервів, міцного здоров'я, сімейного тепла та незламної віри у Перемогу. Нехай кожен політ завершується благополучним поверненням додому.

Привітання у віршах

Нехай під мирним небом синім

Летить ваш славний гвинтокрил.

Бажаєм щастя Україні,

Наснаги, мужності та сил!

***

Хай береже Господь у небі,

Дарує спокій кожну мить.

Нехай додому після служби

Щасливо кожен прилетить.

***

Ви – крила наших Сухопутних військ,

Опора, сила і надійний щит.

Хай буде мир, здоров'я і наснага,

А Перемога – найцінніший цвіт.

Листівки