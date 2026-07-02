Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
3 липня – День армійської авіації
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України є одним із найновіших професійних військових свят

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України – професійне свято військових льотчиків, штурманів, авіаційних інженерів, техніків та всіх, хто забезпечує роботу бойових гелікоптерів.

Саме вони щодня підтримують українських захисників із повітря, евакуюють поранених, доставляють боєприпаси та завдають ударів по позиціях ворога.

«Главком» розповідає, коли з'явилося свято, чому його започаткували лише у 2025 році, яку роль армійська авіація відіграє під час повномасштабної війни та як привітати військових із професійним святом.

Зміст

Історія Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України є одним із найновіших професійних військових свят. Його встановлено указом президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року. Відтепер свято щороку відзначають 3 липня.

Його започаткували для вшанування мужності, професіоналізму та героїзму військовослужбовців армійської авіації, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також для формування сучасних військових традицій.

До появи окремого професійного свята військових льотчиків армійської авіації традиційно вітали разом із Повітряними силами. Проте саме армійська авіація виконує окремий комплекс бойових завдань у складі Сухопутних військ, тому її роль потребувала окремого державного вшанування.

Запровадження окремого професійного дня стало визнанням внеску екіпажів бойових вертольотів, інженерів, авіатехніків та всього особового складу армійської авіації у захист України під час повномасштабної війни.

Чим займається армійська авіація

Армійська авіація Сухопутних військ забезпечує підтримку військ безпосередньо на полі бою.

Основними завданнями є:

  • вогнева підтримка піхоти;
  • ураження бронетехніки та живої сили противника;
  • повітряна розвідка;
  • евакуація поранених;
  • доставка боєприпасів і підкріплення;
  • десантні операції;
  • логістичне забезпечення військ.

На озброєнні перебувають транспортні та ударні вертольоти, серед яких Мі-8, Мі-24, а також сучасні UH-60 Black Hawk, передані міжнародними партнерами.

Армійська авіація під час повномасштабної війни

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії екіпажі українських гелікоптерів працюють практично безперервно.

Вони підтримують українську піхоту, доставляють боєкомплект, евакуюють поранених із найгарячіших ділянок фронту та виконують бойові польоти в умовах активної роботи ворожої протиповітряної оборони.

Однією з найгероїчніших сторінок історії армійської авіації стали рейси до оточеного Маріуполя навесні 2022 року. Українські льотчики неодноразово проривалися до «Азовсталі», доставляючи боєприпаси, медикаменти та вивозячи поранених захисників міста.

Багато екіпажів віддали життя під час виконання цих надзвичайно небезпечних місій.

Найвідоміші бойові операції

До найвідоміших операцій армійської авіації належать:

  • польоти до блокадного Маріуполя;
  • евакуація поранених із найгарячіших напрямків фронту;
  • підтримка оборони Київщини у 2022 році;
  • бойова підтримка українських військ на сході та півдні України;
    нічні польоти на гранично малих висотах для уникнення ворожої ППО.

Цікаві факти

  • Свято офіційно існує лише з 2025 року.
  • Армійська авіація входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.
  • Екіпажі вертольотів часто літають на висоті лише кількох метрів над землею, щоб залишатися непомітними для радарів.
  • Одними з найнебезпечніших стали польоти до оточеного Маріуполя у 2022 році.
  • Вертольоти виконують як бойові, так і гуманітарні місії.

Привітання з Днем армійської авіації

Щиро вітаємо воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України! Дякуємо за мужність, професіоналізм та самовіддану службу. Бажаємо міцного здоров'я, надійного тилу, успішних бойових завдань і якнайшвидшої Перемоги України!

***
Ваша робота – це щоденний ризик, блискавичні рішення та неймовірна майстерність. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим. Міцного здоров'я, витримки та мирного неба!

***
Вітаємо зі святом! Нехай сила духу, відвага та професіоналізм допомагають долати будь-які виклики. Бажаємо безпечних польотів, вірних побратимів і підтримки рідних.

***
Дякуємо за вашу службу, за врятовані життя, за підтримку наших захисників із неба. Нехай доля береже кожен екіпаж, а українське небо буде мирним.

***
Бажаємо впевненості, сталевих нервів, міцного здоров'я, сімейного тепла та незламної віри у Перемогу. Нехай кожен політ завершується благополучним поверненням додому.

Привітання у віршах

Нехай під мирним небом синім
Летить ваш славний гвинтокрил.
Бажаєм щастя Україні,
Наснаги, мужності та сил!

***
Хай береже Господь у небі,
Дарує спокій кожну мить.
Нехай додому після служби
Щасливо кожен прилетить.

***
Ви – крила наших Сухопутних військ,
Опора, сила і надійний щит.
Хай буде мир, здоров'я і наснага,
А Перемога – найцінніший цвіт.

Листівки

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 1
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 2
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 3
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 4
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 5

Читайте також:

Теги: свята ЗСУ авіація політ свято розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останні роки в ЗСУ абсолютно знецінений факт добровольця
Реформа служби. Гроші не вирішать головних проблем ЗСУ
22 червня, 08:33
29 червня – День Петра і Павла
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
29 червня, 06:50
Китайські агенти маскуються під рекрутерів у LinkedIn, щоб вийти на носіїв державних секретів
Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
5 червня, 05:10
Ситуація на фронті 11 червня
Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу
11 червня, 22:33
Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни
Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним
14 червня, 15:59
Більшість із восьми арктичних держав входить до НАТО, проте Росія залишається домінуючою країною регіону
Винищувачі НАТО перехопили російські Ту-160 над Норвезьким морем
24 червня, 01:51
Стали відомі наслідки удару по Центру космічного зв'язку РФ
Генштаб розкрив наслідки ударів по ГПЗ в Оренбурзі
25 червня, 14:25
Удари України позбавили Путіна головної переваги в Криму
Крим став джерелом проблем для Кремля – NYT
27 червня, 13:09
28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України
Зеленський звернувся до народу в День Конституції України
28 червня, 09:58

Суспільство

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені
На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у групу ТЦК: є поранені
Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту
Нардепи пропонують спростити водіям сплату штрафів за «чужі» авто: деталі законопроєкту
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
«Є три проблеми». Юрист розкритикував законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру
Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua