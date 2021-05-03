3 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна сваритися

Сьогодні, 3 травня, народне свято присвячене обряду викликання померлих предків або поминальна трапеза.

У світі відзначають Всесвітній день свободи друку і Всесвітній день Сонця.

Всесвітній день свободи друку

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи друку (World Press Freedom Day).

Всесвітній день свободи друку є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Ми повинні захищати ці права, оскільки вони представляють собою основу демократії і надають реальний вплив на життя людей в усьому світі.

Вільні ЗМІ та вільний доступ до інформації сприяють вирішенню завдань в області розвитку, підвищуючи обізнаність людей про стан справ в суспільстві. Таким чином, люди мають можливість стати активними учасниками соціально-політичних процесів і самостійно вирішувати свою долю. Але це можливо тільки за умови вільного доступу до достовірної інформації.

Всесвітній день свободи друку надає міжнародному співтовариству можливість віддати данину пам'яті професійним працівникам засобів масової інформації, які загинули при виконанні своїх обов'язків.

Всесвітній день Сонця

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця (Sun Day), іноді зване Всесвітнім днем Сонця або Міжнародним днем Сонця.

Сонце – найближча до Землі зірка, всі інші перебувають від нас незмірно далі. Наприклад, найближча до нас зірка Проксіма з системи Альфа Центавра знаходиться на відстані 4,22 світлових років від Сонця.

Для Землі Сонце – потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідні для рослинного і тваринного світу, і формує найважливіші властивості атмосфери Землі.

В цілому, Сонце визначає екологію планети. Без нього не було б і повітря, необхідного для життя, – повітря перетворилося б в рідкий азотний океан навколо завмерлих вод і обледенілу сушу. Для нас, землян, найважливіша особливість Сонця в тому, що біля нього виникла наша планета, і на ній з'явилося життя.

Викликання предків

Народне свято викликання предків відзначається 3 травня 2021 року (дата за старим стилем – 20 квітня).

Народна легенда свідчить, що в цей день душі померлих предків, які сумують за земним життя, можуть відвідати світ живих. Зникають перепони між світами. Але одна все ж залишається. Щоб душа близької людини змогла переступити межу і ступити в світ живих, її необхідно кликати і голосити. Тільки так вона зможе до півночі погостювати тут.

З цвинтаря душа летить слідом за родичем в будинок, де дивиться, як живуть нащадки, що стоїть на столі, чи не голодують вони. Вважається, що душі померлих в дні поминання харчуються парою, тому спеціально готують гарячі страви. Після проведеного поруч з близькими людьми на цьому світлі дня, о 12 годині ночі душа повертається в свій світ.

Традиції та обряди

Наші предки завжди шанували і поважали пам'ять про померлих. Для них кожен з поминальних днів в році був важливий і по-особливому значущий. Один з них – викликання предків. Багатовікові традиції і обряди цього дня збереглися до сьогодні.

З самого ранку, після запалювання поминальних свічок і лампад у ікон, старші в сім'ї жінки йдуть на кладовище. Там, на могилах померлих родичів, вони звуть їх, плачуть і скаржаться, як погано живеться, як вони сумують і журяться. Цей обряд вважається ключем, який відмикає вхід в цей світ. Якщо кладовище далеко, можна кликати з порога будинку. Головне – робити це щиро і не соромитися оточуючих.

Для гостей з потойбічного світу накривають щедрий стіл, на якому повинні бути присутніми кисіль, гарячі страви. Повір'я говорить, що не один рід встає і відвідує будинок. Тому не прийнято в поминальні дні ставити ноги на поперечки у ніжок столу або стільців. Це місце для покійних родичів. Для старшої душі ставлять стілець на чолі столу.

Страви повинні бути по можливості багатими і ситними. Від цього залежить спокій душі. Вона бачить, що родина не голодує і не бідує. Цього їй достатньо, щоб спокійно повернутися назад. Починається поминальна трапеза обов'язково з трьох ложок киселю, кожна з яких – спогад про покійного.

Щоб провести душу, як дорогого гостя, виходять на поріг. За повір'ям, у ту мить, коли після півночі дме вітерець, душа покидає цей світ.

За давньою традицією прийнято розводити вогонь в печі або каміні.

Що не можна робити сьогодні

Для рибалок є дуже важлива заборона – не можна ловити рибу, тому що це сьогодні великий гріх. Є версія, що така заборона з'явилася тому що річкові риби в цей час часто метають ікру.

Не можна сьогодні сваритися, бо можна розбудити душі предків. Якщо ви розлучитеся сьогодні, то ще три роки будете холостим.

Сьогодні не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, тільки поминати предків. Якщо хтось не слухався і радів, до нього приходили біди і нещастя.

Народні прикмети

Не можна ловити рибу в цей день

Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.

Якщо з'явилися квіти первоцвіту – навесні буде тепло.

Маргаритки, які схилилися до землі, обіцяють дощі і негоду.

Заборонено сваритися, інакше душі предків турбуватимуться.

Народжений в цей день знаходиться під заступництвом своїх предків.

Якщо в цей день розлучитися – три роки холостим ходити.

Іменини

У понеділок, 3 травня, іменини відзначають власники Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.