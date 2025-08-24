Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 25 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 25 серпня: традиції та молитви
колаж: glavcom.ua

25 серпня в церковному календарі – День пам’яті апостола від 70-ти Тита Критського

25 серпня за новим церковним календарем є днем вшанування пам'яті ранніх християнських проповідників, чиє життя стало прикладом віри та стійкості. Це час для роздумів про духовні цінності та народні прикмети, пов'язані з цим днем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті апостола від 70-ти Тита Критського

Яке релігійне свято відзначається 25 серпня: традиції та молитви фото 1

25 серпня православна церква вшановує День пам'яті святого Тита Критського, одного із 70 апостолів. Він був учнем та послідовником святого Павла, подорожував з ним і був призначений першим єпископом Криту. За свою відданість вірі він помер своєю смертою, увійшовши в історію як приклад мужності та відданості Христу. У народі цей день ще називають «Тит Тихий».

Молитви дня

Молитва до апостола Тита

О, святий апостоле Тит, учень святого Павла, ти, що віддав життя за віру Христову, молимо тебе: будь нашим заступником і помічником. Випроси для нас у Господа силу протистояти спокусам, зміцни нас у вірі та допоможи гідно пройти свій життєвий шлях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Тиха зоря». Народні прикмети пов’язували погоду цього дня з майбутньою осінню.

Народні прикмети:

  • Якщо зранку сонце закривають темні хмари – незабаром похолодає.
  • Тиха і зоряна ніч на Тита – до теплої осені.
  • Якщо йде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.

Читайте також:

