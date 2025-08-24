Яке релігійне свято відзначається 25 серпня: традиції та молитви

25 серпня в церковному календарі – День пам’яті апостола від 70-ти Тита Критського

25 серпня за новим церковним календарем є днем вшанування пам'яті ранніх християнських проповідників, чиє життя стало прикладом віри та стійкості. Це час для роздумів про духовні цінності та народні прикмети, пов'язані з цим днем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті апостола від 70-ти Тита Критського

25 серпня православна церква вшановує День пам'яті святого Тита Критського, одного із 70 апостолів. Він був учнем та послідовником святого Павла, подорожував з ним і був призначений першим єпископом Криту. За свою відданість вірі він помер своєю смертою, увійшовши в історію як приклад мужності та відданості Христу. У народі цей день ще називають «Тит Тихий».

Молитви дня

Молитва до апостола Тита

О, святий апостоле Тит, учень святого Павла, ти, що віддав життя за віру Христову, молимо тебе: будь нашим заступником і помічником. Випроси для нас у Господа силу протистояти спокусам, зміцни нас у вірі та допоможи гідно пройти свій життєвий шлях. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Тиха зоря». Народні прикмети пов’язували погоду цього дня з майбутньою осінню.

Народні прикмети: