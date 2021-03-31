31 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не можна стригти волосся і нігті, щоб не потрапити в неприємності

Сьогодні, 31 березня, православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Єрусалимського. У світі відзначають Міжнародний день резервного копіювання (День бекапу).

Крім того, сьогодні сімнадцятий день Великого посту.

Міжнародний день резервного копіювання (День бекапу)

Проводиться щорічно 31 березня. Створення резервних копій (бекап) – це створення копії важливих даних (наприклад, сімейних фотографій, відео, документів і електронних листів) на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їх пошкодження або втрати на основному носії.

У наше століття комп'ютерів і електроніки забезпечення збереження значимої інформації набуває все більшого значення. Втрата фінансових відомостей, баз даних або інформації сайту може призвести до великих проблем в організації та відчутно «вдарити по гаманцю». Та й кожен окремий користувач домашнього комп'ютера, комунікатора або простого стільникового телефону може отримати чимало прикрощів, втративши потрібні дані – від улюблених фотографій, домашніх відеозаписів або необхідних статей до контактних телефонів та адрес. Тому, замість того, щоб зберігати їх в одному місці (наприклад, на вашому комп'ютері), ви ставите ще одну копію всієї важливої інформації в надійне сховище.

Тому і Міжнародний день резервного копіювання якраз покликаний привернути увагу громадськості до питань забезпечення збереження інформації, а також поширити інформацію про необхідність захисту від втрати даних.

Кирило – дери полоз

Народне свято Кирило – дери полоз відзначається 31 березня 2021 року (за старим стилем – 18 березня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті святителя Кирила Єрусалимського, архієпископа. Назва «дери полоз» свято отримало тому, що в старі часи той, хто наважувався виїхати на санях в цей день, міг легко зіпсувати полози на підмерзлій за ніч дорозі.

Історія

Кирило народився в Єрусалимі в 315 році. Його сім'я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (в 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.

Кирило люто боровся проти єресі аріанського вчення. Цим він порушив проти себе ненависть єпископів, які підтримували цей вид християнства. Вони домоглися усунення його з посади і вигнання з міста.

У важкі для міста часи, коли всюди панував голод, Кирило розпродав усе своє майно, щоб купити нужденним їжі. Коли гроші закінчилися, він почав продавати церковні приналежності. На виручені кошти купував пшеницю. Єретики і ці вчинки перекрутили і поставили в провину святителю при вигнанні з міста.

Кирила прихистив єпископ Сільван з Тарси. Але незабаром і тут його оббрехали. Імператор наказав заарештувати Кирила. Коли до влади прийшов Юліан-відступник, його випустили на свободу. Але до своїх колишніх обов'язків Кирило зміг приступити тільки після смерті Юліана.

З приходом на трон Валента його знову вигнали майже на 10 років. І лише цар Феодосій Великий повернув святителя в місто і відновив в архіпастирській діяльності.

Кирило залишив після себе багато праць, кращими з яких визнані 23 повчання і дві бесіди на євангельську тему.

Традиції та обряди

Особливих традицій святкування немає. У цей день прийнято в молитвах просити про дощі для зростання посівів.

Цілителі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.

Що не можна робити сьогодні

Не можна стригти волосся і нігті, щоб не потрапити в неприємності.

Також не рекомендується ходити в гості.

Не можна відкривати двері стороннім і впускати їх в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.

Народні прикмети

Якщо зацвіла мати-й-мачуха – квітень буде теплим, а літо настане швидко.

Прилетіли лебеді – бути теплу.

Якщо не видно шпаків, значить, скоро почнеться негода.

Якщо до цього дня прилетіли трясогузки – буде повінь.

Якщо гуси летять високо по небу – до снігопаду.

З'явилися комарі – найближчі дні будуть теплими.

Якщо лід ще не зійшов з річок, а грім гримить – до хорошого кльову.

Якщо струмочки ледь помітні – до недобру сінокосу.

Не можна в Кирилів день стригти волосся і нігті – можна неприємності накликати.

Небажано ходити в гості – в гостях можна залишити свою удачу.

Не можна відкривати двері стороннім і тим більше впускати їх в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина.

Якщо в будинку немовля, не можна давати в цей день в борг хліба і солі, щоб не віддати його щасливої долі.

Народженим 31 слід носити аметист.

Іменини

У середу, 31 березня, іменини відзначають Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.