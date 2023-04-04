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4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні в небі пливуть сині хмари – чекай теплу погоду, але з опадами
фото з відкритих джерел

У цей день не варто займатися будь-якою роботою, сваритися та злитися

Сьогодні, 4 квітня, у світі святкується День веб-майстра та Всесвітній день моркви. Православні віряни вшановують пам'ять священномученика Василя Анкірського.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 4 квітня веб-майстри відзначають власне професійне свято – День веб-майстра. Дата святкування обрана на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Подія виникла у 2010 році.
Професія веб-майстра доволі молода – вона з’явилася в 1992 році, у тому ж році завдяки Тімоті Бернерсу-Лі виник і сам термін. Однак швидкий розвиток веб-індустрії зробив спеціалістів цієї сфери дуже затребуваними. Згодом професія веб-майстра розгалузилась на вузькі спеціальності.

4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Хоча День веб-майстра наразі неофіційний, сьогодні можна привітати знайомих програмістів, модераторів, адміністраторів сайтів, інтернет-маркетологів, веб-дизайнерів та інших працівників цієї сфери.

Крім того, 4 квітня – дуже смачне та корисне свято для всіх поціновувачів свіжих овочів. Воно називається Всесвітнім днем моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг чи просто похрумтіти соковитий коренеплід – у цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.

4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Яке сьогодні релігійне свято

4 квітня кожного року православна церква вшановує пам’ять святого мученика Василя Анкірського, якого у народі найчастіше кличуть Василем Теплим.

4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
зображення: UkrMedia

Святий жив у 4 столітті в місті Анкіра та розповсюджував християнську віру. Одного разу Василь Анкірський передбачив смерть Юліана Відступника, після чого святого схопили й катували, аби він відмовився від Господа. Точно невідомо, чи мученик помер від тортур, чи його заслали в Іллірію.

Народ називав Василя Теплим чи Соняшником, бо 4 квітня зазвичай ворожили на врожай та куштували калачі у формі сонця. Крім того, цього дня господарі оглядали домівки – чи не потребують вони ремонту. 

Традиції та обряди

У це народне свято жінки печуть невеликі пшеничні хлібці у вигляді диска. Вони символізують небесне світило. Із них належить починати будь-який прийом їжі на Василя Теплого. З давніх-давен у цей день приділяють особливу увагу сонцю. За ним ворожать, чи врожайним буде рік.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не варто виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на будинок.
  • Також не рекомендується прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей в будинок може залізти всяка нечисть.

Народні прикмети

  • Якщо на зорі навколо сонця червоніють кола, значить, рік порадує врожайністю.
  • У небі пливуть сині хмари – чекай теплу погоду, але з опадами.
  • Мурашник відтає з півночі – до довгого і теплого літа.
  • Ті, хто хоче побудувати новий будинок або баню, під час весняної капели звертають увагу, де більше капає вода і течуть струмки. У цих місцях будівництво не починають. У народі вірять, що на тому місці, де вода прокладає свій шлях до надр землі, будівництво буде нестійким.

Іменини

У вівторок, 4 квітня, День ангела відзначають Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дарина, Дросіда, Ісаакій, Мамфуса, Таїсія.

Теги: церква православна церква традиції свято весна

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