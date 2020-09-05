5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні Всесвітній день бороди
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Свята 5 вересня:
- Міжнародний день благодійності;
- День запізнень (для тих, у кого не виходить бути пунктуальним);
- Всесвітній день бороди;
- День Луппи Цілителя.
Традиції та обряди:
- У народі святого Луппу представляли здоровим рудим мужиком, який ходить по селі і плескає чоловіків і жінок по спині, змушує їх землі кланятися. Стукне Лупп жінку - та в ліс за ягодами побіжить, стукне мужика - той в поле овес прибирати.
- За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити за брусницею і журавлиною.
- У цей день треба дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима повинна бути тепла, а якщо високо - то холодна. Журавлі летять низько, швидко, «мовчки» - чекай швидкої негоди.
- У народі Луппу називали брусничник, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Люди, які були вільні від роботи, брали кошики і відправлялися на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки і діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості. Наприклад, знали про те, що брусниця допомагає впоратися з проявами туберкульозу, застуди. З листя брусниці варили спеціальний чай, який використовувався для лікування хвороб печінки і кишечника.
- За ступенем зрілості брусниці визначали, наскільки достиг овес, і чи можна його збирати. Якщо ягоди налилися соком, то можна приступати до збору вівса.
Прикмети 5 вересня:
- Якщо ранкових заморозків в даний час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим
- Якщо до 5 вересня овес не можна зібрати, то весь урожай загине від морозів
- Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили - скоро настане зима.
- Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.
- Дощ з громом в цей день - до теплої осені і холодної зими.
- Якщо є ранкові заморозки - сніг ляже рано.
Заборони 5 вересня:
- Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін в житті - можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.
- Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.
- Не можна в цей день брехати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.
- Не варто будувати плани і починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.
- Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати в цей день, тим прихильніша буде доля.
- Не можна говорити з незнайомими чоловіками.
- Гроші, знайдені в цей день, залишати собі не можна - це погана прикмета. Найкраще викинути їх у відкриту водойму, тоді вони принесуть вам фінансовий успіх.
- Краще не брати в руки гострі предмети.
- Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.
Іменинники:
Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.