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25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 25 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 червня в Україні відзначають День митника, а у світі – Міжнародний день моряка, Всесвітній день The Beatles та Всесвітній день вітиліго. До кінця року залишається 189 днів. Православні вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії Никомидійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День митника України

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні професійне свято митників відзначають двічі на рік. 26 січня світ і Україна відзначають Міжнародний день митника – на честь першої сесії Ради митного співробітництва. А 25 червня – власне національний День митника України, встановлений на честь ухвалення у 1991 році закону «Про митну справу в Україні». У 2020 році Володимир Зеленський перейменував свято з Дня митної служби на День митника України, зберігши попередню дату. У це свято працівники Державної митної служби отримують вітання від керівництва держави, а найвідзначеніших нагороджують державними відзнаками та позачерговими званнями.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день моряка

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято з'явилося у 2010 році після ухвалення відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, що діє під егідою ООН. Дата покликана підкреслити внесок моряків торговельного флоту у світову економіку – небезпечну професію з багатовіковою історією, чиї традиції та правила досі шануються мореплавцями. Військові моряки відзначають власне професійне свято окремо. Щороку 25 червня Генеральна Асамблея ООН також звертається до нагальних проблем мореплавства – зокрема піратства, від якого досі немає надійного захисту для суден у водах поблизу Африки.

Всесвітній день The Beatles

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Шанувальники культового британського гурту відзначають це свято двічі на рік. Основна дата – 16 січня, за рішенням ЮНЕСКО, на честь відкриття у 1957 році ліверпульського клубу The Cavern, де починався шлях групи. Дата 25 червня відома як Global Beatles Day: саме цього дня в 1967 році The Beatles взяли участь у першій в історії глобальній супутниковій телетрансляції, виконавши пісню «All You Need Is Love» для багатомільйонної аудиторії.

Всесвітній день вітиліго

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Дата присвячена підвищенню обізнаності про вітиліго – дерматологічне захворювання, при якому шкіра втрачає пігментацію через ушкодження клітин-меланоцитів. Захворювання не є небезпечним для здоров'я, але часто впливає на психологічний стан людей, тому свято має на меті боротьбу зі стигматизацією та підтримку тих, хто живе з цим діагнозом.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобномучениця Февронія Никомидійська

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

25 червня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила на початку IV століття за правління імператора Діоклетіана й виховувалася в монастирі в Ассирії під опікою тітки – ігумені Вриєни, яка вимагала від неї суворішого дотримання чернечих правил, ніж від інших черниць. Февронія вела аскетичне життя, багато часу присвячувала молитві та вивченню Святого Письма, а чутки про її благочестя поширилися по місту.

Коли почалися гоніння на християн, воїни прийшли до монастиря, і більшість черниць втекли – залишилися лише настоятелька та Февронія з помічницею. Дівчину схопили та вимагали зректися Христа й принести жертву язичницьким ідолам. Вона відмовилася, за що зазнала тяжких катувань і прийняла мученицьку смерть.

Важливо не плутати преподобномученицю Февронію Никомидійську з благовірною княгинею Февронією Муромською, покровителькою шлюбу і сім'ї, яку вшановують 8 липня.

Народні вірування та прикмети

  • У лісі багато білок – рік буде дощовим.
  • Роса і туман увечері – найближчими днями встановиться гарна погода.
  • Ластівки літають високо – на дощ.
  • Білосніжні хмари на небі – можливий град.

Що не можна робити 25 червня:

  • Не виносити з дому сміття чи бруд.
  • Не варто давати у борг гроші – за повір'ям, назад вони не повернуться.
  • Не бажано гніватися на рідних чи сваритися з ними.

Історичні події

  • 1439 рік – Базельський собор оголосив папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
  • 1530 рік – Філіп Меланхтон виклав на Аугсбурзькому рейхстагу основи лютеранства у 28 статтях – документ, відомий як «Аугсбурзьке сповідання».
  • 1580 рік – опубліковано «Книгу згоди», в якій були викладені засади лютеранства.
  • 1783 рік – французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив Паризькій академії наук, що вода є сполукою водню та кисню.
  • 1857 рік – вийшла друком збірка віршів Шарля Бодлера «Квіти зла».
  • 1872 рік – у Німецькій імперії заборонено діяльність Ордена єзуїтів.
  • 1878 рік – почався Берлінський конгрес, який підтвердив незалежність Чорногорії, Сербії та Румунії.
  • 1939 рік – у Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка.
  • 1950 рік – армія Північної Кореї напала на Південну Корею – почалася Корейська війна.
  • 1991 рік – Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.
  • 1991 рік – прийнято Закон України «Про митну справу в Україні».
  • 1997 рік – помер Жак-Ів Кусто, французький дослідник Світового океану, винахідник акваланга.
  • 2009 рік – помер американський співак Майкл Джексон.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

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Теги: Україна православна церква церква релігія свята свято традиції

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