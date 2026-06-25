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Боронив Україну з 2023 року. Згадаймо Ігоря Щербана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну з 2023 року. Згадаймо Ігоря Щербана
Ігорю Щербану назавжди 29 років
колаж: glavcom.ua

Ігор Щербан боронив Україну на донецькому та південно-слобожанському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Щербана.

Захисник України Ігор Щербан поліг на війні 15 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Ігор Щербан народився 21 жовтня 1996 року у селі Малі Підліски Львівської області. Навчався у філії «Малопідлісківська початкова школа» Дублянського опорного ліцею імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради та закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів селища Запитів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області. Згодом здобув професійну освіту у Вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва.

Проходив строкову військову службу. Згодом працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Ігор був добрим, щирим, активним і товариським, вирізнявся оптимізмом та небайдужістю до людей. Завжди був готовий допомогти тим, хто цього потребував. Понад усе цінував родину. Любив збирати гриби, проводити час на природі та у колі близьких.

У 2023 році Ігор Щербан став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Ігор Щербан став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Поховали воїна 24 червня 2026 року на кладовищі у Малих Підлісках.

В Ігоря Щербана залишилися син, мати, троє братів, родина та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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