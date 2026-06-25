25 червня – День митника України: історія, привітання та листівки

Митники забезпечують законний рух товарів через кордон

25 червня в Україні відзначається День митника – професійне свято людей, які стоять на захисті економічної безпеки держави, контролюють переміщення товарів через кордон і протидіють контрабанді. З нагоди свята «Главком» розповідає про його історію, актуальний контекст, а також публікуємо найкращі привітання у прозі, віршах і листівках.

Коли День митника України

Щороку День митника України відзначають 25 червня. Ця дата є сталою та внесена до офіційного календаря державних професійних свят указом президента України № 251/2020.

Історія Дня митника України та сучасність

Українська митна служба почала формуватися відразу після проголошення незалежності. Основоположний закон «Про митну справу в Україні» було ухвалено 25 червня 1991 року – саме на честь цієї події у 2020 році було встановлено єдине сучасне свято.

Сьогодні працівники Державної митної служби України виконують надзвичайно важливу місію:

Захист інтересів: здійснюють митний контроль та сприяють безпечній міжнародній торгівлі.

здійснюють митний контроль та сприяють безпечній міжнародній торгівлі. Фінансова стабільність: забезпечують наповнення державного бюджету (мита, акцизи, ПДВ з імпорту).

забезпечують наповнення державного бюджету (мита, акцизи, ПДВ з імпорту). Безпека кордонів: борються з контрабандою, запобігають незаконному переміщенню зброї, наркотичних речовин та культурних цінностей.

борються з контрабандою, запобігають незаконному переміщенню зброї, наркотичних речовин та культурних цінностей. Євроінтеграція: триває активне впровадження європейських митних стандартів, цифровізація процесів та автоматизація митного оформлення для повної інтеграції до митного простору ЄС.

Під час повномасштабної війни роль українських митників лише зросла. Вони забезпечують максимально швидке та безперебійне оформлення гуманітарної допомоги, військових вантажів і критично важливого імпорту, одночасно посилюючи контроль на нових логістичних маршрутах.

Красиві привітання з Днем митника своїми словами

Щиро вітаю з Днем митника України! Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, професійних успіхів, сімейного затишку та мирного неба. Нехай ваша відповідальна праця завжди буде гідно оцінена, а кожен день приносить нові досягнення та спокійні зміни!

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З професійним святом! Нехай робота буде злагодженою, рішення – швидкими та правильними, колектив – дружнім, а «зелений коридор» відкривається перед вами не лише на службі, а й у всіх життєвих справах. Бажаю добробуту, щастя та впевненості у завтрашньому дні!

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Вітаю з Днем митника! Дякую за вашу сумлінну службу, високу відповідальність та вагомий внесок в економічну безпеку нашої держави. Нехай у житті буде більше приводів для радості, здоров'я ніколи не підводить, а всі труднощі легко долаються.

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Шановні митники! Щиро вітаю вас із професійним святом! Ваша служба – це надійний щит для економічної безпеки нашої країни та важлива ланка в її євроінтеграційному поступі. Дякуємо за вашу стійкість, пильність та принциповість у цей непростий час. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, впевненості у своїх силах та вагомих професійних здобутків заради нашої перемоги!

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З Днем митника! Бажаю, щоб на роботі все ладналося з першого погляду, документи завжди були ідеальними, а робочі зміни минали спокійно і без форс-мажорів. Нехай у ваших домівках завжди панують затишок, достаток, любов та взаєморозуміння. Дякую за вашу важливу працю!

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Вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб у вашій професійній діяльності завжди горів «зелений коридор» для успіху, кар'єрного зростання та сміливих планів. Нехай контрабанда не має жодного шансу, а кожен робочий день приносить задоволення та гордість за свою справу. Щастя, миру та міцного здоров'я вам і вашим близьким!

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З Днем митника України! Ваша професія вимагає залізної витримки, високої концентрації та бездоганних знань. Нехай ваша енергія буде невичерпною, колеги завжди підтримують, а доля дарує безліч приводів для радості. Миру вам, благополуччя та легких чергувань на благо нашої держави!

Привітання у віршах

З Днем митника щиро вітаєм,

Наснаги й удачі бажаєм.

Хай буде достаток в житті,

Й щаслива дорога в путі.

Нехай береже вас доля,

Дарує здоров'я й любов.

А мирна й щаслива країна

Завжди надихає вас знов!

***

Хай служба буде без тривог,

Без зайвих труднощів, турбот.

Нехай щастить вам повсякчас,

Успіх супроводжує весь час.

Здоров'я, радості, добра,

Щоб доля світлою була.

Хай кожен день дарує сміх,

І здійснюється все для всіх!

***

На варті безпеки, на самім кордоні,

Ви тримаєте спокій держави в долонях.

Щоб мито платилось, закон панував,

І кожен зловмисник відсіч отримав.

Бажаємо сили, здоров’я міцного,

У праці – успіху, у серці – святого.

Хай мирне лопоче над вами знамено,

А служба важка ваша буде натхненна!

***

Кордон під контролем, документи в порядку,

Бажаємо службі стабільного статку!

Хай дні робочі минають без стресу,

В кар’єрі бажаємо тільки прогресу.

Здоров'я міцного, добра та любові,

Щоб всі та завжди ви були здорови!

***

З Днем митника щиро сьогодні вітаєм,

Спокійних чергувань на службі бажаєм.

Хай в кожній розмові звучить похвала,

А доля дарує багато тепла.

Хай дім ваш минають тривоги й негоди,

В душі буде мир, а в країні – свобода!

Короткі привітання у SMS

З Днем митника! Міцного здоров'я, миру, успіхів у службі та великого сімейного щастя!

Бажаю професійних звершень, ідеальних документів, благополуччя і невичерпної енергії. Зі святом!

Нехай робота приносить повагу, кордон буде надійним замком для ворогів, а життя дарує лише добрі новини!

Зі святом! Миру, достатку, спокійних чергувань та здійснення всіх мрій!

Листівки до Дня митника

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