5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя.

Православна церква в цей день вшановує пророка Йону і священномученика Фоку Синопського, єпископа. Інші назви свята: «День Іони», «День Фоки», «Фока-вітроградарь», «Листопадна», «Листодер».

Всесвітній день учителя

Фото з відкритих джерел

Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.

Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів.

Цей день має на меті привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їхньої ролі в розвитку освіти.

На сьогодні Всесвітній день учителя відзначають понад 100 держав світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна.

Яке сьогодні релігійне свято

Фото з відкритих джерел

Православні християни 5 жовтня вшановують пам’ять пророка Йона (Іона). Відповідно до Священного Писання, одного разу Господь велів Іону відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, та сів на інший корабель.

Під час мандрівки почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду – і буря вщухне, що моряки і зробили. У море Іону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись, після чого був викинутий на берег в цілості й неушкодженості.

Також 5 жовтня українці вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фоку відректися від своїх переконань.

Народні прикмети й традиції

Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;

Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;

Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;

Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;

Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна гучно розмовляти та плакати;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна вишивати, в'язати та різати тканину;

Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг;

Не варто з’ясовувати стосунки. Великий ризик скандалів і сварок;

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

Хто 5 жовтня святкує день ангела

У вівторок, 5 жовтня, іменини відзначають Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.

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