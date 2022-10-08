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8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають день юриста
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто починати нові справи, якщо ви не надто впевнені в успіх

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні своє професійне свято відзначають юристи, у світі – Всесвітній день мігруючих птахів. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Сергія Радонезького.

У миру його звали Варфоломій й він був прозваний ігуменом землі Русі, за внесок, який він вніс в духовне життя народу.

День юриста

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Вважається, що саме 8 жовтня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.

Професія юриста зародилася в Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки – жерці, які керували справами релігії і проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з'явилися перші суднові системи.

Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда».

Всесвітній день мігруючих птахів

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день мігруючих птахів має дві дати – у другу суботу травня та в другу суботу жовтня (до 2018 року свято відзначалось лише у травні).

У 2022 році Всесвітній день мігруючих птахів відзначають 8 жовтня.

Ще в 1906 році була схвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. А саме свято з’явилося у 2006 році після укладення угоди з метою покращення умов існування мігруючих птахів.

Яке релігійне свято

У цей день Православна церква шанує пам’ять преподобного Сергія Радонезького, iгумена Радонезького, всiєї Руси чудотворця. Інші назви свята: «День Сергія Радонезького», «Курник», «Капустки».

Сергія Радонезького вважали охоронцем курей. У цей день селяни різали курей на продаж, а також рубали і квасили капусту. Існує повір’я, що якщо почати це робити раніше, то потім вона обов’язково скисне.

Говорили, що сніг у цей день випадає за 40 днів до настання холодів.

8 жовтня випікали хлібні коржі на капустяному листі і перед тим, як відправити їх у піч, обов’язково просили благополуччя на наступну зиму.

Традиції, обряди та звичаї

Народне свято присвячене Сергію Радонезькому, якого вважають охоронцем домашньої птиці, особливо курей. Звідки це пішло, невідомо. Можливо тому, що курячий бульйон піднімає на ноги важкохворих, а старий і молодий організм добре засвоює куряче м’ясо.

У цей день починається консервація і засолювання капусти. Вся родина бере участь в цьому процесі. Вважається, що раніше цього робити не можна – капуста прокисне.

Господині печуть хлібні коржі на листі капусти. Жінки, які знають багато чого, перед тим як покласти тісто на лист, молилися про те, щоб зима була не надто суворою.

Що не можна робити

Сьогодні категорично не можна байдикувати, адже на Сергія Капусника обов'язково потрібно квасити капусту та робити закрутки на зиму.

В цей день не рекомендують створювати конфліктні ситуації, сваритися та виясняти стосунки. Будьте поступливими та менш емоційними.

Також не варто починати нові справи, якщо ви не надто впевнені в успіху. Спочатку продумайте всі можливі ситуації, а тоді дійте!

Народні прикмети:

  • Перший сніг випав 8 жовтня – зима настане 21 листопада на Михайлов день
  • Перший сніг – сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не надто спекотним.
  • Гарна погода 8 жовтня – такою вона буде ще протягом трьох тижнів
  • Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року
  • Якщо людина народилася 8 жовтня, то її талісманом є яшма
  • Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро
  • Віє вітер південний 8 жовтня – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.
  • Перший сніг 8 жовтня йде бураном, зима прийде нескоро, і подібні погоди будуть виникати періодично
  • Перший сніг на суху землю шаром лягає – прикмета, що наступний рік буде врожайним.

Іменини

8 жовтня День ангела імені відзначають: Єфросинія, Сергій, Герман, Досифея, Пафнутій, Микола, Олександр.

Теги: церква свята наука вітер традиції свято

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