Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень
Юрій мужньо й самовіддано захищав Україну
фото з відкритих джерел

Чоловік пішов на фронт добровольцем ще в часи АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Мороза.

16 квітня у боях на Соледарському напрямку загинув військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст, СУМівець Юрій Мороз. Чоловіку було 47 років.

Юрій мав чимало захоплень та хобі
Юрій мав чимало захоплень та хобі
фото з відкритих джерел

Юрій Мороз народився на Київщині, у сім’ї фастівського краєзнавця і дисидента. Ще змалечку цікавився християнством та історією України, що повпливало на подальший вибір освітнього закладу. Юрко навчався в духовній семінарії. Зокрема, став наймолодшим активістом Спілки незалежної української молоді.

Юрко Мороз – член-засновник військово-історичного клубу «Самостійна Україна», у клубі мав псевдо Лютий. Він досліджував і захоплювався історією Армії УНР та Української повстанської армії, займався реконструкцією побуту козаків Армії УНР і воїнів УПА, брав участь у лекціях, виставках, реконструкціях боїв.

Юрко захоплювався вивченням богослів’я. У 1992 році він поступив на навчання до духовної семінарії і навіть вивчав богослів’я у Мексиці. Юрко не затримався за кордоном, а повернувся на Батьківщину. Працював у типографії. Був активним членом Спілки української молоді. Організовував табори для дітей та молоді. Брав участь як інструктор у всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Також був членом історичного клубу «Холодний Яр».

Як розповіли в СУМі, Юрій Мороз постійно брав участь у житті осередку: суспільних акціях, вишколах та пропаганді сумівських цінностей серед київської молоді.

Чоловік був учасником «Мовного майдану» на захист української мови у 2012 році на сходах Українського дому. Брав активну участь у Революції Гідності. Був членом 4-ї козацької сотні Самооборони Майдану.

На початку російської агресії у 2014 році зголосився добровольцем до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської обл. Учасник боїв на Світлодарській дузі. Демобілізувався 2015 року.

З початком повномасштабного вторгнення пішов до 207-го батальйону 112-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, згодом перейшов до 241-ї бригади ТрО.

На Великдень 16 квітня 2023 року в селі Васюківка Донецької області російський снаряд поцілив у бліндаж, у якому Юрко із побратимами був на бойовому чергуванні.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Костюка, який ціною власного життя намагався врятувати сина
Теги: військові пам'ять

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків'янин Ігор Філімонов віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Ігоря Філімонова
21 березня, 09:00
Ярослав Мулявка віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та добровольця Ярослава Мулявка
23 березня, 09:00
Павло Кириленко віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо вчителя історії та добровольця Павла Кириленка
25 березня, 09:09
Після повномасштабного вторгнення РФ Бабіч долучився до тероборони
Хвилина мовчання: згадаймо поета Гліба Бабіча
9 квiтня, 09:00
Василь Поліщук загинув через два дні після свого 27-го Дня народження
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
14 квiтня, 09:00
Сергій віддано захищав Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гончарука зі Хмельниччини
15 квiтня, 09:00
Олександр Моісеєнко мужньо захищав Україну на передовій
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця, парамедика та аеророзвідника Олександра Моісеєнка
17 квiтня, 09:00
Дмитро та Олександр з перших днів широкомасштабного вторгнення захищали Україну, спочатку у Чернігові, потім на Луганщині
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Костюка, який ціною власного життя намагався врятувати сина
19 квiтня, 09:00
Улюбленим заняттям Андрія була риболовля: навіть на фронті знаходив місця, де б можна було посидіти з вудкою
Хвилина мовчання: згадаймо військового Андрія Сапігу, який загинув напередодні весілля доньки
Вчора, 09:00

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень
Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень
Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо
Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо
Україну знову охоплять дощі: прогноз погоди на 21 квітня
Україну знову охоплять дощі: прогноз погоди на 21 квітня
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Керівник Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії
Керівник Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії
У Лаврі знову почалися сутички (відео)
У Лаврі знову почалися сутички (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
80K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
26K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
18K
Викрадення Ірини Білик
9902
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7919
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту