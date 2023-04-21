Хвилина мовчання: згадаймо військового Юрія Мороза, який загинув на Великдень

Чоловік пішов на фронт добровольцем ще в часи АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Мороза.

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16 квітня у боях на Соледарському напрямку загинув військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст, СУМівець Юрій Мороз. Чоловіку було 47 років.

Юрій мав чимало захоплень та хобі фото з відкритих джерел

Юрій Мороз народився на Київщині, у сім’ї фастівського краєзнавця і дисидента. Ще змалечку цікавився християнством та історією України, що повпливало на подальший вибір освітнього закладу. Юрко навчався в духовній семінарії. Зокрема, став наймолодшим активістом Спілки незалежної української молоді.

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Юрко Мороз – член-засновник військово-історичного клубу «Самостійна Україна», у клубі мав псевдо Лютий. Він досліджував і захоплювався історією Армії УНР та Української повстанської армії, займався реконструкцією побуту козаків Армії УНР і воїнів УПА, брав участь у лекціях, виставках, реконструкціях боїв.

Юрко захоплювався вивченням богослів’я. У 1992 році він поступив на навчання до духовної семінарії і навіть вивчав богослів’я у Мексиці. Юрко не затримався за кордоном, а повернувся на Батьківщину. Працював у типографії. Був активним членом Спілки української молоді. Організовував табори для дітей та молоді. Брав участь як інструктор у всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Також був членом історичного клубу «Холодний Яр».

Як розповіли в СУМі, Юрій Мороз постійно брав участь у житті осередку: суспільних акціях, вишколах та пропаганді сумівських цінностей серед київської молоді.

Чоловік був учасником «Мовного майдану» на захист української мови у 2012 році на сходах Українського дому. Брав активну участь у Революції Гідності. Був членом 4-ї козацької сотні Самооборони Майдану.

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На початку російської агресії у 2014 році зголосився добровольцем до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської обл. Учасник боїв на Світлодарській дузі. Демобілізувався 2015 року.

З початком повномасштабного вторгнення пішов до 207-го батальйону 112-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, згодом перейшов до 241-ї бригади ТрО.

На Великдень 16 квітня 2023 року в селі Васюківка Донецької області російський снаряд поцілив у бліндаж, у якому Юрко із побратимами був на бойовому чергуванні.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.