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Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Ігоря Філімонова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Ігоря Філімонова
Харків'янин Ігор Філімонов віддав життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

Чоловік звільняв та захищав Харківську область, а згодом Бахмут, де і героїчно загинув

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Філімонова.

Чоловік із Харкова ще з 2014 року зі зброєю в руках захищав Україну та задля цього навіть залишив навчання у медичному вищому навчальному закладі. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, із самого ранку він уже був у військкоматі.

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На весь екран
Ігор Філімонов був бовойвим медиком та стрільцем Нацгвардії
фото з відкритих джерел

«24 лютого минулого року рано-вранці дружина Ігоря відвезла його у військкомат у Харкові. А о третій годині дня він із товаришами з військової частини Національної гвардії вже був на Окружній, за годину вони вступили в бій з російськими окупантами. Наступного дня ми з дружиною відвезли його підрозділу одяг, шкарпетки, перчатки – усе, що тоді могли знайти у домі», – розповів батько полеглого захисника Олег Філімонов.

Відомо, що підрозділ Ігоря на Салтівці палив танки загарбників, які намагалися прорватися до міста. Самому бійцю вдалося підірвати одну машину – цим він дуже пишався. За той бій Ігоря Філімонова нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

До січня 2023 року військовий разом з побратимами частини звільняв та захищав Харківську область. Після Салтівки та передмість Харкова він пройшов Уди, Соснівку, Ветеринарне, Золочів, Козачу Лопань. За деокупацію останнього з перелічених населених пунктів Ігор отримав нагрудний знак «За відвагу у службі».

На початку січня військовий підрозділ Філімонова перекинули до Бахмутського району на Донеччині. Загинув 31-річний захисник уже 15 січня.

Батько бійця розповів, що за декілька днів до цього, 13 січня, його син із товаришами зумів пройти в тил ворога та забрати звідти багато поранених бійців. Сам Ігор на собі витяг кількох людей.

14 січня захисник перебував у евакуаційному пункті. За 50 метрів від нього точився бій. Він витяг звідти пораненого командира сусідньої роти та надавав йому першу медичну допомогу.

«Там вижив тільки один хлопець. Він розповів мені, що син відправив його до сусіднього будинку за препаратами. Коли він туди увійшов, пролунали вибухи – дві міни прилетіли прямо в те місце, де перебував мій син, лікар, санітари та поранені. Той хлопець каже, що коли вибіг, то побачив, що всі лежать, всього загинуло 10 людей. Вісьмох вдалося винести звідти одразу, а двох трохи згодом», – сказав батько Філімонова.

Як він зазначив, тіла бійців були дуже сильно пошкоджені. Поруч стояла машина, яка спалахнула від вибуху. Також неподалік зірвався будинок із боєкомплектом.

До слова, у червні 2022 року Ігор одружився з дівчиною, з якою навчався у школі, а потім ще у вузі. Пара планувала відгуляти весілля після перемоги.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять

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