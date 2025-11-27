Аналітики назвали умови, за яких Україна здатна стримати Росію

Українські сили звільнили понад 50% території, захопленої окупантами з 2022 року

Українські сили продемонстрували свою ефективність у стримуванні російського наступу та проведенні успішних контрнаступів, особливо коли були добре укомплектовані та оснащені. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує «Главком».

Зокрема, Україна змусила окупантів відступити з Київської області та інших районів північної України в квітні 2022 року, звільнила більшу частину Харківської області в результаті несподіваного контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року. Також змусила росіян відступити з західного (правого) берега Херсонської області в листопаді 2022 року після успішної літньо-осінньої кампанії з перехоплення.

Українські сили звільнили понад 50% території, захопленої окупантами з 2022 року, і змусили Росію витрачати людські ресурси, обладнання, час та енергію на виснажливі наступальні операції, які приносять непропорційно великі втрати порівняно з отриманими здобутками. Сили оборони зірвали російські наступальні операції на півночі Харківської та Сумської областей відповідно навесні 2024 року та в січні 2025 року.

«Україна змусила Росію вести позиційну війну, яка позбавляє РФ можливості проводити оперативні маневри. ISW продовжує вважати, що своєчасна і достатня військова допомога Заходу та продаж зброї Україні, у поєднанні з сильними економічними заходами США та інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні зупинити просування російських військ на полі бою, особливо якщо українські війська використають свої добре розвинені укріплення в Донецькій області», – наголошують аналітики.

До слова, українські та європейські представники відчули полегшення після того, як їм вдалося пом'якшити початковий варіант мирного плану президента США Дональда Трампа, який був сприятливим для Кремля. Однак, як пише The New York Times, над усією дипломатичною активністю залишається неприємний факт: результат залежить виключно від того, що готовий прийняти Володимир Путін