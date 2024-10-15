АРМА продала останній годинник Медведчука: скільки коштувала колекція

Продано наручний годинник «Dolce & Gabbana», що належав Медведчуку

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

«Завершився аукціон на наручний годинник «Dolce & Gabbana», що належав держзраднику. За лот змагалися чотири учасники. Ціна продажу годинника – 285 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Олена Дума зауважила, що реалізовано всі 20 годинників з колекції Медведчука на загальну суму понад 7 млн грн.

«АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України – закупівлю військових облігацій. Майно держзрадників – ресурс для посилення економіки та обороноздатності», – додала Дума.

Нагадаємо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у перший день аукціону реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень. Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. Годинник Rolex, зі стартовою ціною 416 583 грн, було реалізовано за 550 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука.