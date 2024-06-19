АРМА виставила на продаж квадроцикли та баггі Медведчука

Організатор торгів закінчує оцінку активів Медведчука, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter

Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби

Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука Про це повідомляє пресслужба Агенства.

«Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано – ПП «Тендер Онлайн», з яким Агентство уклало договір», – йдеться у повідомленні.

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Організатор торгів закінчує оцінку активів Медведчука, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter фото: Агентство з розшуку та менеджменту активів

Наразі організатор закінчує оцінку активів, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter. Після цього відбудуться торги на порталі «Прозорро.Продажі».

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої «ДНР» вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них – рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років. Прикрасу – ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у «чорного археолога», коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.