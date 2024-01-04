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Артистка Марія Бурмака повідомила про горе у родині

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Артистка Марія Бурмака повідомила про горе у родині
фото: Марія Бурмака/Facebook

Пішов з життя брат народної артистки, який з перших днів війни мобілізувався до лав ЗСУ 

Народна артистка України Марія Бурмака повідомила про смерть свого брата – Святослава Бурмака від серцевого нападу.

«Сьогодні вночі помер мій брат Святослав Бурмака. Серцевий напад. Учасник бойових дій. Служив в 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі», – написала вона.

Артистка Марія Бурмака повідомила про горе у родині фото 1

Марія Бурмака додала, що її брата було комісовано у квітні за станом здоров‘я – не витримувала його психіка.

«Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава», – йдеться у повідомленні артистки.

Фото: Марія Бурмака/Facebook
Фото: Марія Бурмака/Facebook

Варто додати, що Святослав Бурмака пішов у військкомат та мобілізувався до лав ЗСУ в перші ж дні повномасштабного вторгнення. В квітні 2022-го в нього народилася донечка Ксенія.

Нагадаємо, народна артистка України Марія Бурмака представила пісню «Повернись живим», яка була написала під час війни. За її словами, написати нову пісню, яка присвячена всім захисникам України вона змогла лише тоді коли виїхала до Варшави і опинилася в безпеці. Лише тоді артистка дала волю почуттям.

Теги: Марія Бурмака смерть

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