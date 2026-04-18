Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Федоров анонсував позитивні зміни на фронті

glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Федоров зустрівся з виробниками НРК
фото: Михайло Федоров/Telegram

У першому півріччі 2026 року буде законтрактовано 25 тис. наземних роботизованих комплексів, які поступово поставлятимуться на фронт

Міністерство оборони прискорює постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) на фронт для виконання завдань з логістики та евакуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Провів зустріч із виробниками НРК. Ключове завдання – закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська. НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Наша мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи», – наголосив Федоров.

За його словами, у першому півріччі 2026 року буде законтрактовано 25 тис. НРК, які поступово поставлятимуться на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Агенція оборонних закупівель уже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками.

Як стверджує Федоров, для того щоб пришвидшити постачання, вже ухвалено низку рішень:

  • розблоковано контрактування навіть при зміні вартості. На початку року зміни в податковому законодавстві вплинули на частину НРК – вони підпадають під ПДВ, що потребувало перегляду цін і зсунуло строки контрактування. Зараз триває робота над комплексним вирішенням цього питання;
  • синхронізовано фінансування та суттєво збільшено обсяг закупівель на рік;
  • АОЗ пришвидшила укладання контрактів;
  • запускається центр компетенцій НРК при Міноборони, який разом з військовими та Генеральним штабом пришвидшить впровадження НРК на фронті й стане єдиним центром для виробників.

«Окрім того, змінюємо підхід до планування: уже цього року виробники матимуть контракти на наступний рік. Це допоможе бізнесу спрогнозувати виробництво та вчасно поставити необхідні обсяги продукції», – додав міністр оборони.

Паралельно масштабуються інші напрями: інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи для ураження, наземні камікадзе, автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям, запевнив Федоров.

«Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. За кожним напрямом, за завданням Президента, готуємо рішення, щоб забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт», – підсумував міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення протиповітряної оборони України, пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T і до F-16. 

До слова, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

Як повідомлялося, Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. 

Теги: армія військові Міноборони Михайло Федоров фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua