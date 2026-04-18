Федоров анонсував позитивні зміни на фронті

У першому півріччі 2026 року буде законтрактовано 25 тис. наземних роботизованих комплексів, які поступово поставлятимуться на фронт

Міністерство оборони прискорює постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) на фронт для виконання завдань з логістики та евакуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Провів зустріч із виробниками НРК. Ключове завдання – закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська. НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Наша мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи», – наголосив Федоров.

За його словами, у першому півріччі 2026 року буде законтрактовано 25 тис. НРК, які поступово поставлятимуться на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Агенція оборонних закупівель уже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками.

Як стверджує Федоров, для того щоб пришвидшити постачання, вже ухвалено низку рішень:

розблоковано контрактування навіть при зміні вартості. На початку року зміни в податковому законодавстві вплинули на частину НРК – вони підпадають під ПДВ, що потребувало перегляду цін і зсунуло строки контрактування. Зараз триває робота над комплексним вирішенням цього питання;

синхронізовано фінансування та суттєво збільшено обсяг закупівель на рік;

АОЗ пришвидшила укладання контрактів;

запускається центр компетенцій НРК при Міноборони, який разом з військовими та Генеральним штабом пришвидшить впровадження НРК на фронті й стане єдиним центром для виробників.

«Окрім того, змінюємо підхід до планування: уже цього року виробники матимуть контракти на наступний рік. Це допоможе бізнесу спрогнозувати виробництво та вчасно поставити необхідні обсяги продукції», – додав міністр оборони.

Паралельно масштабуються інші напрями: інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи для ураження, наземні камікадзе, автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям, запевнив Федоров.

«Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. За кожним напрямом, за завданням Президента, готуємо рішення, щоб забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт», – підсумував міністр.

