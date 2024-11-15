Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»

Військовослужбовців, нагороджених трьома «Хрестами бойових заслуг», безкоштовно хоронитимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує вважати власників трьох нагород «Хрест бойових заслуг» особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Як зазначено у пояснювальній записці, мова про тих, хто брав безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Для цієї категорії українців пропонується встановити щомісячні виплати у розмірі мінімальної заробітної плати (нині це 8 тис. грн).

Також пропонується внести зміни до закону про поховання та похоронну справу, надавши право на безкоштовне поховання з військовими почестями для померлих військовослужбовців, нагороджених трьома «Хрестами бойових заслуг». Також вони зможуть бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі з дотриманням усіх відповідних почестей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які були зниклими безвісти або оголошені померлими.

Раніше Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Йдеться не про бойові дії.

До слова, Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім'ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон.