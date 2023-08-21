Ракетна атака по Чернігову: внаслідок удару постраждала родина журналістів

Син Чепурного Арсен під час вибуху ракети був у самому театрі, висвітлюючи захід, який там відбувався

Внаслідок російського удару по Чернігову поранено журналіста «Часу Чернігівського» та пошкоджено квартиру власкора газети «Голос України»

Журналіст чернігівського інтернет-видання «Час Чернігівський» Арсен Чепурний у суботу зазнав поранення під час вибуху російської ракети, якою було атаковано центр міста і драматичний театр, де відбувалася виставка дронів. Унаслідок вибуху загинуло сім осіб, серед яких 6-річна дівчинка, понад 160 осіб постраждало. Пошкоджено довколишні будинки. Зокрема, розбито вікна у квартирі батька Арсена Чепурного – власкора газети «Голос України» Василя Чепурного. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

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Чепурний старший саме повертався додому після церковної відправи, коли почув над собою звук ракети і грибоподібну хмару, що піднялася після вибуху.

«У квартирі повилітали вікна, на балконі пошкоджено рами, вхідні двері вибуховою хвилею вигнуло, – розповів Національній спілці журналістів України Василь Чепурний. – Кажуть, також пошкоджено дах. Наразі поліція і спеціальна комісія проводять фіксацію пошкоджень. Коли це буде зроблено, візьмемося до ремонту.

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Оселя Василя Чепурного після російської атаки по Чернігову фото: НСЖУ

Син Чепурного Арсен під час вибуху ракети був у самому театрі, висвітлюючи захід, який там відбувався.

«Коли розпочалася тривога, і люди рушили в укриття, ми з оператором Дмитром Фальчевським дозняли останні кадри і також пішли у сховище, – розповів журналіст у коментарі НСЖУ. – Ми були на сходах, коли «прилетіло». Мені склом посікло руку. Також дещо пошкодив ногу, коли вже потім біг сходами в укриття… Згодом туди приїхали поліція, медики, рятувальники. На місці надали медичну допомогу й ще на деякий час перевели в інше укриття, адже не було впевненості, що не буде повторної атаки».

Арсен Чепурний (ліворуч) після російської атаки по Чернігівському драмтеатрі фото: НСЖУ

У тому, що відбулося, журналіст Арсен Чепурний не винуватить нікого, крім російських агресорів. Каже, що йти в травмпункт йти не став, адже бачив багатьох поранених і вбитих і розумів, що всі медики міста найближчим часом будуть дуже зайняті.

«Спочатку відбувся прилив адреналіну, хотілося кудись бігти, комусь допомагати. Згодом йому на зміну прийшов занепад сил. Але зараз уже все окей, – каже Арсен Чепурний. – Дуже добре, що для нас усе обійшлося, і велике горе, що постраждали й загинули інші люди, багато хто просто прогулювався біля парку».

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Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.