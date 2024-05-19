19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено вирушати у далеку дорогу і розпочинати нові справи

19 травня відзначається День гордості агендерів, День сімейної медицини в Україні та вшановується пам'ять жертв політичних репресій. Віряни вшановують памʼять святих жінок-мироносиць та праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.

День гордості агендерів

День гордості агендерів відзначається у 19 травня, є важливою суспільною подією, присвяченою визнанню та вшануванню осіб, які вважають себе агендерами. Агендерні особи – це ті, хто не ідентифікує себе з жодною статтю або відчуває себе відірваними від концепції статі взагалі. Ця подія покликана підвищити обізнаність про гендерну ідентичність, сприяти інклюзивності та захисту прав.

День сімейної медицини в Україні

День сімейної медицини в Україні – це щорічне святкування, приурочене до вшанування сімейних лікарів і підкреслення важливості сімейної медицини в системі охорони здоров’я. Відзначається 19 травня кожного року у Всесвітній день сімейного лікаря.

День пам’яті жертв політичних репресій

«Великий терор» був розгорнутий на території Радянського Союзу у 1937 за ініціативи Сталіна та усієї керівної верхівки радянської влади. Унаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв’язки, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.

Яке сьогодні релігійне свято

19 травня в церковному календарі – день пам’яті святих жінок-мироносиць та праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.

Святі жінки-мироносиці являють нам приклад істинної жертовної любові і самовідданого служіння Господу. Коли всі залишили Його, вони були поруч, не злякалися можливих переслідувань. Не випадково саме Марії Магдалині першій з’явився Воскреслий Христос. Згодом, за переказами, свята рівноапостольна Марія Магдалина чимало зробила для проповіді Євангелія. Саме вона піднесла римському імператору Тиверію червоне яйце зі словами: «Христос Воскрес!», звідки й пішов звичай на Великдень фарбувати яйця.

Свята Православна Церква відзначає День святих жінок-мироносиць, як свято всіх жінок-християнок, підкреслює їхню особливу та важливу роль у сім’ї та суспільстві, зміцнює їх у самовідданому подвигові любові та служіння ближнім. Це свято об’єднує в собі всі великі сенси жіночого призначення.

Святий Йосип, родом з міста Арімафея, був багатою та авторитетною людиною. Про нього згадують всі чотири євангелісти. Вони обидва були таємними учнями Христа. Після розп`яття і смерті Спасителя Йосип насмілився піти до Пилата і просити у нього тіло Господа. Святий Йосип і праведний Никодим поховали Ісуса. Зазнавши гоніннь з боку юдей, Йосип відправився з проповіддю до Британії, а Никодиму дав притулок вчитель Гамалиїл. У 415 році мощі Йосипа і Никодима були знайдені нетлінними.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується вирушати у далеку дорогу і розпочинати нові справи.

Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.

У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.

Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: вранішній туман вказує на те, що ще довго не буде дощів;

на ґанок будинку сідають ворони – чекайте на погані новини;

сонячний і яскравий день – до спекотного літа;

якщо роса рясна – вродять огірки.

Пам’ятні події 19 травня

1051 рік – у французькому Реймсі пройшла коронація дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни;

1536 рік – стратили Анну Болейн, яка була дружиною англійського короля Генріха VIII;

1568 рік – англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;

1649 рік – Англія стає республікою;

1861 рік – у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;

1997 рік – компанія «Hewlett-Packard» випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;

2005 рік – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.