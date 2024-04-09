Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського»

Рекордна кількість пінгвінів свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці

Українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський». Цього сезону, який триває від вересня до квітня, зафіксовано сім тисяч пінгвінів. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Рекордна кількість пінгвінів на Галіндезі свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці, через що тварини мігрують і захоплюють нові території.

фото: Національний антарктичний науковий центр

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського». Учені вважають головною причиною змін пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез. Раніше в цій місцевості морози доходили до -20° і нижче, і крига заважала пінгвінам полювати.

У 2020 році кількість пінгвінів поблизу станції становила 3,5 тис., а у 2024-му – зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тис. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів на одного полярника.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Цього сезону українські біологи нарахували на острові:

девʼять колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів загальною кількістю 35 тисяч;

три колонії холоднолюбних пінгвінів Аделі загальною кількістю до пʼяти тисяч;

понад 50 особин антарктичних пінгвінів, які надають перевагу транзитній зоні між Субантарктикою й Антарктикою.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Дослідникам важливо відстежувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів. Це одна з ознак змін клімату в Антарктиці. До того ж пінгвіни удобрюють крижаний континент послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності, а ще слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються хижаки, як-от морські леопарди й поморники.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники відзначили, що субантарктичні пінгвіни припливають на їхній острів на шлюбний сезон у вересні-жовтні (це антарктична весна). Там вони збираються у пари, будують гнізда, відкладають яйця, виводять та вирощують пташенят. На антарктичну зиму пінгвіни залишають околиці «Вернадського», відпливаючи туди, де є чиста вода.

Нагадаємо, українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом – другим за величиною китом.

Раніше українські полярники показали своїх пухнастих маленьких «сусідів». У Національному антарктичному центрі України розповіли про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції «Академіка Вернадського».