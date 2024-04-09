Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів
До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського»
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Рекордна кількість пінгвінів свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці

Українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський». Цього сезону, який триває від вересня до квітня, зафіксовано сім тисяч пінгвінів. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Рекордна кількість пінгвінів на Галіндезі свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці, через що тварини мігрують і захоплюють нові території.

Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр

До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського». Учені вважають головною причиною змін пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез. Раніше в цій місцевості морози доходили до -20° і нижче, і крига заважала пінгвінам полювати.

У 2020 році кількість пінгвінів поблизу станції становила 3,5 тис., а у 2024-му – зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тис. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів на одного полярника.

Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів фото 2
фото: Національний антарктичний науковий центр

Цього сезону українські біологи нарахували на острові:

  • девʼять колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів загальною кількістю 35 тисяч;
  • три колонії холоднолюбних пінгвінів Аделі загальною кількістю до пʼяти тисяч;
  • понад 50 особин антарктичних пінгвінів, які надають перевагу транзитній зоні між Субантарктикою й Антарктикою.
Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів фото 3
фото: Національний антарктичний науковий центр

Дослідникам важливо відстежувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів. Це одна з ознак змін клімату в Антарктиці. До того ж пінгвіни удобрюють крижаний континент послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності, а ще слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються хижаки, як-от морські леопарди й поморники.

Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів фото 4
фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники відзначили, що субантарктичні пінгвіни припливають на їхній острів на шлюбний сезон у вересні-жовтні (це антарктична весна). Там вони збираються у пари, будують гнізда, відкладають яйця, виводять та вирощують пташенят. На антарктичну зиму пінгвіни залишають околиці «Вернадського», відпливаючи туди, де є чиста вода.

Нагадаємо, українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом – другим за величиною китом.

Раніше українські полярники показали своїх пухнастих маленьких «сусідів». У Національному антарктичному центрі України розповіли про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції «Академіка Вернадського».

Читайте також:

Теги: Антарктида тварини полярники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молочна змія Кемпбела
У Києві під капотом машини сховалася змія
24 березня, 20:29
Днями мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга через службового собаку
Перевезення тварин у поїздах. Проблема, яку легко вирішити
3 квiтня, 18:21
Кулеметник «Нік» поділився, як тварини допомагають військовим на морі
Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни
10 березня, 15:14
Кота Ероса турок забив до смерті у ліфті
Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного
15 березня, 11:23
Найближчий живий родич такого дельфіна знаходиться за 10 тис. км у південно-східній Азії
Череп доісторичного річкового дельфіна вчені знайшли в Амазонці (фото)
21 березня, 02:48
На антарктичну станцію Академік Вернадський прибула 29-та експедиція
Перезмінка в Антарктиці: українські дослідники прибули на «Академіка Вернадського» (фото)
21 березня, 23:41
Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки – він має масивне тіло та невисокі ноги з великими ступнями
На Тернопільщині помічено дикого кота, який вважався практично зниклим в Україні
1 квiтня, 21:11
Днями мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга через службового собаку
Укрзалізниця розробить нові правила перевезення тварин у поїздах
31 березня, 01:35
Шакал схожий на вовка
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
Вчора, 11:40

Суспільство

Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» полярники зафіксували рекордну кількість пінгвінів
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
Соратник Шарія втратив посаду у військовому виші – ЗМІ
Соратник Шарія втратив посаду у військовому виші – ЗМІ
Офіс генпрокурора спростував інформацію ЗМІ щодо закордонних відряджень Костіна
Офіс генпрокурора спростував інформацію ЗМІ щодо закордонних відряджень Костіна
Повне сонячне затемнення: онлайн-трансляція
Повне сонячне затемнення: онлайн-трансляція
Розстріл українських полонених. Лубінець назвав позицію ООН «беззубою»
Розстріл українських полонених. Лубінець назвав позицію ООН «беззубою»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
25K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
17K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
13K
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
8360
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
7628
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми

Новини

Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33
У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Вчора, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Вчора, 19:02
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Вчора, 18:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua