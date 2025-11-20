Головна Країна Суспільство
Буданов назвав головну загрозу для України у війні з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кирило Буданов наголосив, що єдність всередині України є головною умовою для її перемоги у війні з Росією
фото з відкритих джерел

Буданов підкреслив, що корупційні скандали та інші проблеми не повинні заважати зберегти єдність

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов у своєму інтерв'ю «24 Каналу» наголосив, що єдність всередині України є головною умовою для її перемоги у війні з Росією. Він зауважив, що саме внутрішній розбрат у минулому часто став причиною поразок України у різних війнах, пише «Главком».

«У воєнному плані нас жодного разу не перемогли. Були програні битви, але ми завжди програвали через втрату єдності, через внутрішній розбрат. Кожного разу ми самі себе руйнували», – підкреслив Буданов.

Згадавши історію країни, очільник ГУР зазначив, що навіть у найскладніші моменти, як 2014 рік та початок повномасштабного вторгнення, українці завжди показували високу єдність. «Згадайте початок 2022 року. Чому тоді не було проблем з мобілізацією? Тому що люди самі йшли, була єдність, було розуміння», – сказав він.

Буданов також підкреслив, що корупційні скандали та інші проблеми не повинні заважати зберегти єдність. «Ми правова демократична держава. Є злочин, який має бути покараний. На це не можна заплющувати очі. Але якщо довести ситуацію до соціального вибуху, то нікому не буде цікава навіть війна. Україна просто перестане існувати», – застеріг він.

За його словами, втрата внутрішньої єдності може призвести до того, що мрії Росії розділити Україну на три частини можуть стати реальністю. Однак якщо українці збережуть єдність, країна зможе подолати всі випробування, незважаючи на будь-які зовнішні загрози чи ресурсні обмеження. «Можна мати трильйони доларів і всю зброю світу, але якщо немає єдності, то все буде втрачено», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош попередив українців, що наразі державність України перебуває під загрозою.

До слова, за час війни українці навчилися єдності, і це є єдиним надбанням країни. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». 

За словами Лібанової, єдність є дуже важливим аспектом для проведення серйозних реформ. Проте зауважила – українці сьогодні «об'єднані проти» (спільного ворога), а мають вміти і «об’єднатися за».

Кирило Буданов перемога

