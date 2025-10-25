Буданов воював за Росію, але здався в полон та перейшов на бік України

Микита із 13 років захопився політикою і задався питанням, чому за кордоном люди живуть у нормальних умовах, а у нього за вікном бруд і руїна

Росіянин-однофамілець начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова воює на боці України. 18-річний Микита Буданов із Костроми нещодавно приєднався до легіону «Свобода Росії». Як інформує «Главком», свою історію юнак розповів проєкту «Хочу жити».

Микита із 13 років захопився політикою і задався питанням, чому за кордоном люди живуть у нормальних умовах, а у нього за вікном бруд і руїна. Він зробив свої висновки з того, що відбувається, і після початку повномасштабної війни вирішив перейти на українську сторону. Спершу знайшов інформацію про легіон у мережі, написав їм, отримав куратора. Під його керівництвом малював графіті в рідному місті, однак попався правоохоронцям і після цього отримав наказ залягти на дно.

Опісля Микита робив кілька спроб виїхати в Україну, однак у нього не вийшло. Тож вирішив підписати контракті і за першої ліпшої нагоди здатися в полон та приєднатися до легіону «Свобода Росії». Свій задум йому вдалося здійснити. У Росії в юнака залишилися батьки та дівчина.

«Батько сказав, що прокляне, якщо перейду на бік України. Мама, швидше за все, теж відмовиться від мене, адже вона є співробітницею Міністерства внутрішніх справ у Костромі», – каже Микита Буданов.

У планах в молодого росіянина – вижити та здобути фах. Він хотів би жити в Одесі та опанувати професію суднобудівельника.

