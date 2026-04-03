Головна Країна Політика
search button user button menu button

90 днів в Офісі президента. Зеленський розповів, чим зараз цінний Буданов

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував роботу Буданова в переговорній групі
фото: Кирило Буданов/Facebook

Президент: «Буданов з Умєровим, Арахамією і Кислицею в одній групі разом працюють. Я вважаю, що вони працюють добре, командно»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Кирило Буданов активно залучений до переговорного процесу та взаємодії з парламентом і працює в координації з іншими представниками української делегації. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, Буданов підтримує комунікацію з Верховною Радою, зокрема зі спікерами фракцій і окремими народними депутатами. «Я знаю, що Кирило Буданов спілкується і працює з головою фракції, зустрічається з деякими депутатами щодо парламентських викликів – це зараз важливо», – зазначив Зеленський.

Президент також уточнив, що Буданов входить до переговорної групи разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, головою парламентської фракції Давидом Арахамією та першим заступником керівника Офісу президента ООН Сергій Кислиця.

«Буданов з Умєровим, Арахамією і Кислицею в одній групі разом працюють. Я вважаю, що вони працюють добре, командно. Ми намагаємося зробити так, щоб вони один одного доповнювали», – наголосив глава держави.

За його словами, на цей момент у переговорній команді відсутні внутрішні конфлікти. Зеленський додав, що ключове завдання переговорної групи – досягнення завершення війни, і команда працює саме в цьому напрямку. «Головне в переговорному процесі, щоб ми дотиснули до закінчення війни. Вони роблять все, що можуть», – зазначив він.

Глава держави також висловив задоволення роботою Буданова в тих напрямах, які йому були визначені. «Я задоволений роботою Кирила в тих напрямах, якими я попросив його займатися», – підсумував президент.

Нагадаємо, 2 квітня виповнилося 90 днів, як Кирило Буданов посів посаду керівника Офісу президента України. 

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розраховує на проведення масштабного обміну полоненими між Україною та Росією на Великдень. 

Теги: Володимир Зеленський Кирило Буданов переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua