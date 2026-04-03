90 днів в Офісі президента. Зеленський розповів, чим зараз цінний Буданов

Президент: «Буданов з Умєровим, Арахамією і Кислицею в одній групі разом працюють. Я вважаю, що вони працюють добре, командно»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Кирило Буданов активно залучений до переговорного процесу та взаємодії з парламентом і працює в координації з іншими представниками української делегації. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, Буданов підтримує комунікацію з Верховною Радою, зокрема зі спікерами фракцій і окремими народними депутатами. «Я знаю, що Кирило Буданов спілкується і працює з головою фракції, зустрічається з деякими депутатами щодо парламентських викликів – це зараз важливо», – зазначив Зеленський.

Президент також уточнив, що Буданов входить до переговорної групи разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, головою парламентської фракції Давидом Арахамією та першим заступником керівника Офісу президента ООН Сергій Кислиця.

«Буданов з Умєровим, Арахамією і Кислицею в одній групі разом працюють. Я вважаю, що вони працюють добре, командно. Ми намагаємося зробити так, щоб вони один одного доповнювали», – наголосив глава держави.

За його словами, на цей момент у переговорній команді відсутні внутрішні конфлікти. Зеленський додав, що ключове завдання переговорної групи – досягнення завершення війни, і команда працює саме в цьому напрямку. «Головне в переговорному процесі, щоб ми дотиснули до закінчення війни. Вони роблять все, що можуть», – зазначив він.

Глава держави також висловив задоволення роботою Буданова в тих напрямах, які йому були визначені. «Я задоволений роботою Кирила в тих напрямах, якими я попросив його займатися», – підсумував президент.

Нагадаємо, 2 квітня виповнилося 90 днів, як Кирило Буданов посів посаду керівника Офісу президента України.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розраховує на проведення масштабного обміну полоненими між Україною та Росією на Великдень.