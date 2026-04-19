Через помилку в пологовому викладач Могилянки ріс у чужій родині. Усе відкрилося через 30 років

Надія Карбунар
фото: hromadske

Акушерки припустилися фатальної помилки й переплутали бирки новонароджених

Історія Ярослава Вознюка – приклад того, як випадковість у пологовому залі може повністю змінити долі двох родин. Тільки через три десятиліття чоловік дізнався, що виріс не у своїх біологічних батьків. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі hromadske.

Усе почалося в 1985 році в лікарні одного з райцентрів Хмельниччини. Того дня майже одночасно народили дві жінки: дружина лікаря-анестезіолога та мешканка невеликого села, яка працювала на фермі. Обидва хлопчики з’явилися на світ з однаковими параметрами – ідентичним зростом та вагою. Саме через цю дивовижну схожість немовлят акушерки припустилися фатальної помилки й переплутали їхні бирки.

Життя «білої ворони»

Внаслідок помилки персоналу Ярослав опинився в бідній сільській родині з п’ятьма дітьми. Поки його біологічні батьки-лікарі виховували в місті іншу дитину, Ярослав із 12 років косив сіно, рубав дрова та ходив за плугом. Попри важку фізичну працю, він дивував усіх феноменальними здібностями до математики та англійської мови, через що в селі часто пліткували, ніби мати його «нагуляла». Хлопчик почував себе у сім’ї «білою вороною», адже його брати не мали хисту до навчання.

Розгадка через соцмережі

Правда почала випливати на поверхню, коли біологічна матір Ярослава – лікарка, яка з самого народження відчувала «нерідність» сина Микити, – побачила результати його аналізу крові у військкоматі. Знайшовши Ярослава в соцмережах, вона роками таємно спостерігала за ним, поки у 2014 році нарешті не наважилася написати: «Ти хочеш знати правду?».

Вона надіслала Ярославу фото його біологічного батька. Схожість була приголомшливою – чоловік побачив на знімку свою «старшу копію».

Дві сім'ї та одна вдячність

Зустріч із кровною родиною допомогла Ярославу позбутися довічної тривоги. Попри те, що з братом Микитою (якого виховували в місті) стосунки не склалися через різницю у світогляді, Ярослав зміг побудувати міцний зв’язок із рідними батьками.

Сьогодні Ярослав Вознюк викладає в Києво-Могилянській академії та виховує трьох дітей. Він залишив прізвище родини, яка його виростила, але щодня підтримує зв'язок із біологічними мамою та татом.

«Я казав, що я найбагатша людина: маю дві мами й двох татів. Пазли склалися, і я зрозумів своє місце в цьому світі», — ділиться чоловік.

До речі, Ярослав згадував, що його дружина Оксана була настільки вражена, що під час власних пологів щоразу переказувала цю історію лікарям, аби вони були максимально уважними з бирками її дітей.

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка під виглядом сурогатного материнства незаконно вивезла новонароджену дівчинку за кордон. Жінка видала себе за біологічну матір дитини, аби передати її іноземному подружжю.

Нагадаємо, у серпні 2023 року оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

