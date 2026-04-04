Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина

Марія Малиш із Путильського району на Буковині – мама двох пар двійнят. Спершу жінка народила дівчаток, а через вісім років – хлопчиків. В обох випадках на двійню не очікувала, але раділа. Водночас дізналася, що схильність до цього у її родині спадкова. За майже 40 років Марія – одна з двох жінок, які у перинатальному центрі Чернівців народили дві двійні. Обидві її вагітності минули без ускладнень. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Довго не могли повірити, що дітей буде знову двоє»

Марія дуже хотіла дівчинку й планувала назвати її Нікою. На першому УЗД дізналася, що дітей буде двоє.

«Ми були одночасно здивовані і раді. Я зраділа, а чоловік відразу казав: «Я не знаю, як це все має бути. Це одразу дві дитини. Це важко», – каже жінка.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік Марії Олександр долучився до Сил оборони та понад рік служив на Луганщині. Попри війну, родина вирішила не відкладати другу вагітність. Довго не могли повірити у те, що дітей знову народиться двоє.

«Уже на другому УЗД сказали, що буде двійня. Тоді був реальний шок. Я одразу подумала, що лікарка жартує. Я перепитувала десь тричі. Лікарка каже: «А що таке, чому ви так дивуєтесь?». А я: «Та ж бо в мене двоє вдома є», – говорить Марія.

Дітей буковинка доносила до потрібного терміну, й обидві вагітності минули добре. Усі діти народилися вагою майже три кілограми після кесаревого розтину.

Марія каже, що сини зараз більше вимагають уваги, ніж доньки, коли були маленькими.

«Пам’ятаю, коли їм було по сім місяців, вони могли годинами удвох гратися іграшками. Тоді я навіть вишила чоловікові сорочку. Тепер, коли це згадую, дивуюся, як мені це вдавалося, адже вони були спокійні, повзали й ще не ходили», – каже Марія.

Про генетичну схильність до народження двійнят у своїй родині жінка дізналася від родичів під час першої вагітності.

«Почали згадувати з рідними – виявилося, що і по дідусевій, і по бабусиній лінії є двійнята. Тож, думаю, це передалося мені від обидвох», – говорить буковинка Марія.

«Не уявляю такого життя, щоб бути однією у сім'ї»

Доньки Ніка та Вікторія кажуть, що зраділи народженню одночасно двох братиків. Граються з ними та допомагають мамі, поки тато працює за кордоном. За словами Ніки, вона не уявляє, як це – бути однією в сім’ї.

«Я не знаю, щоб ми з Нікою ходили до школи в різному одязі: щоб я була в кофті, а Ніка – у бомбері. Ми дуже зраділи, що нас буде двоє – близнючки-дівчатка і близнюки-братики», – говорить Вікторія.

Доньки Марії понад п’ять років займаються вокалом у місцевому Центрі культури та дозвілля. Із піснею «Сльози перемоги» торік вони отримали гран-прі на фестивалі «Джерела Моршина». Викладачка з вокалу та художня керівниця центру Світлана Шинкарюк каже, що дівчатка щороку беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і зараз готуються до наступного.

«Віка і Ніка дуже гармонійно виглядають на сцені. Журі на всіх фестивалях завжди звертає увагу на те, що це дві дівчинки-близнючки і обидві співають. У них однакові дані, і хоча вони ще маленькі, але дуже наполегливі та працьовиті, адже в мистецтві інакше неможливо», – говорить викладачка вокалу Світлана Шинкарюк.

«Народження двійнят залежить від спадковості»

Народження в одній сім’ї кількох близнят, за словами генетикині Ірини Ластівки, насамперед залежить від спадковості. У жінки, яка вже народжувала двійнят, ймовірність народити їх знову зростає у декілька разів. Водночас на це впливають вік жінки та кількість пологів.

За статистикою, на понад 40 вагітностей одна є багатоплідною, каже медичний директор обласного перинатального центру Василь Ринжук. Також двійні народжуються тоді, коли батьки застосовують репродуктивні технології.

«Першочергово це генетичний фактор. Якщо в попередніх поколіннях у батька чи матері народжувалися двійні, тоді зростає ймовірність їх народження і в цій сім’ї. Виносити двійню непросто, а трійню — тим паче, адже це подвійне навантаження на організм жінки», – говорить Василь Ринжук.

За час роботи, а це майже 40 років, Марія – одна з двох жінок, яка народила дві двійні, каже Ринжук.

Нагадаємо, двійнята на Львівщині народилися у різні дні. До того ж малюки з’явилися на світ у різних населених пунктах.

Також колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят. 36-річна спортсменка повідомила у своєму Instagram про народження дівчаток-двійнят, поділившись зворушливим фото малечі.