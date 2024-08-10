На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)

Вибух на вулиці Набережній пролунав близько 14:00 10 серпня

Нещасний випадок стався у селищі Калита

У суботу, 10 серпня, у селищі Калита Броварського району, що на Київщині, внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, а дитина зазнала поранення. Про це повідомила ДСНС у Київській області.

Інцидент стався на вулиці Набережній близько 14:00. На місці події рятувальники з’ясували, що вибух був спричинений детонацією боєприпасу.

Унаслідок нещасного випадку 33-річний чоловік отримав смертельні поранення. Постраждала також 13-річна дівчинка, яку бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Унаслідок нещасного випадку в селищі Калита 33-річний чоловік отримав смертельні поранення фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулого тижня на Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування.

Нагадаємо, увечері 31 липня в Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де були люди. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Також у Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей.