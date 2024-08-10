Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)
Вибух на вулиці Набережній пролунав близько 14:00 10 серпня
фото: ДСНС

Нещасний випадок стався у селищі Калита

У суботу, 10 серпня, у селищі Калита Броварського району, що на Київщині, внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, а дитина зазнала поранення. Про це повідомила ДСНС у Київській області.

Інцидент стався на вулиці Набережній близько 14:00. На місці події рятувальники з’ясували, що вибух був спричинений детонацією боєприпасу.

Унаслідок нещасного випадку 33-річний чоловік отримав смертельні поранення. Постраждала також 13-річна дівчинка, яку бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Унаслідок нещасного випадку в селищі Калита 33-річний чоловік отримав смертельні поранення
Унаслідок нещасного випадку в селищі Калита 33-річний чоловік отримав смертельні поранення
фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулого тижня на Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування.

Нагадаємо, увечері 31 липня в Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де були люди. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. 

Також у Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей.

Теги: вибух Київщина боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
На Київщині у трьох районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей
12 липня, 09:50
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
26 липня, 15:13
На Сумщині знову гучно
За добу на Сумщині пролунало більше 150 вибухів
25 липня, 05:00
Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу близько п'ятої ранку
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
30 липня, 08:47
Загинула дружина, постраждав син: у Білій Церкві чоловік підірвав гранату
Загинула дружина, постраждав син: у Білій Церкві чоловік підірвав гранату
2 серпня, 15:06
Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості
Київщина зазнала ворожої атаки дронів: влада повідомила деталі
5 серпня, 08:46
3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ»
Вибухи на аеродромі «Морозовск»: у мережі з'явилися фото знищених боєприпасів
6 серпня, 13:08
Сумщину окупанти за день обстрілювали 26 разів
Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня
8 серпня, 01:49
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
Вчора, 17:01

Новини

На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)
На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)
У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП
У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення
Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
24K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
19K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
15K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
12K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Сьогодні, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua