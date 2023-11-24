Удар по військовій частині в Джанкої: стали відомі подробиці

На пункті пропуску між півостровом та підконтрольною військам РФ частиною території Херсонської області утворилися черги

В результаті атаки, що відбулася в ніч на 24 листопада по військовій частині російських загарбників у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму противнику завдано серйозних втрат. На пункті пропуску між півостровом та підконтрольною військам РФ частиною території Херсонської області утворилися черги. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону та партизанський рух «Атеш».

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Міський голова повідомив, що місцеві мешканці Джанкоя почули понад десять гучних вибухів цієї ночі. Пізніше на пункті пропуску «Чонгар» – на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю – утворилися довгі черги в обидві сторони.

«Повністю пункт пропуску не працює. Ворог точно зазнав там надвеликих втрат», – повідомив Федоров.

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Як йдеться у вечірній заяві представників кримського підпілля, після вдалого ураження у Джанкої в окупаційних військ було знищено не лише системи РЛС та засоби ППО, але також особовий склад противника.

Джерело партизанів з військової частини в Джанкої повідомляє, що увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі й до вечора задіяний для евакуації тіл.

Окремо зафіксовано пересування 8 – 10 «труповозок» із тілами загиблих окупантів вранці.

Партизани додали, що разом із жителями Джанкоя причетні до цих нічних ударів по ворожих об'єктах на півострові.

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Нагадаємо, Росія заявила про серію атак дронів на тимчасово окупований Крим уночі 24 листопада. Там заявили, що російська протиповітряна оборона нібито збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

До слова, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.