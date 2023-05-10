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Військовозобов’язані можуть отримати повістку через роботодавця: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військовозобов’язані можуть отримати повістку через роботодавця: деталі
Керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють
фото з відкритих джерел

За новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця

Керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо ТЦК виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити та призвати.

За новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця. Як це працюватиме на практиці, пояснив помічник начальника з правової роботи Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Жук у коментарі 7 каналу.

Військовий пояснив нововведення, навівши приклад. Умовно, військовозобов’язаний працює в Києві, але зареєстрований у Харківській області. У такому разі обидва ТЦК та СП не можуть видати повістку, адже київський не має про особу даних, а в зоні відповідальності харківського вона фактично не проживає та не з’являється.

Як пояснив Жук, керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом ТЦК та СП надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо центр виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити й призвати.

На думку представника Одеського обласного ТЦК та СП, такі зміни є доцільними.

Військовий наголосив, що військовозобов’язані в Україні повинні повідомляти про зміни статусу, місця проживання тощо. За словами Жука, дотримання законів спростить роботу ТЦК та СП і життя громадян, а також підвищить ефективність мобілізації в країні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів Україн затвердив правила, згідно з якими українські роботодавці мають брати участь у військовому обліку співробітників. Керівництво підприємств може вручати особам повістки, якщо має спеціальний дозвіл від ТЦК та СП.

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Теги: військомат повістка правила

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