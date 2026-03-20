Доля українців у ЄС під питанням: уряди країн готують нове рішення

Тимчасовий захист українців у ЄС можуть знову продовжити

Статус мільйонів біженців можуть продовжити, але в Брюсселі вже готують сценарій його згортання

Європейський Союз розглядає можливість чергового продовження тимчасового захисту для українців, який діє з початку повномасштабної війни. Про це повідодомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Йдеться про директиву, запроваджену у березні 2022 року, яка дозволила мільйонам українців отримати право на проживання, роботу, освіту та соціальні послуги в країнах ЄС без проходження стандартної процедури надання притулку.

За інформацією видання, європейські дипломати найближчим часом проведуть технічні консультації, під час яких обговорять можливість ще одного продовження дії цієї програми. У разі позитивного рішення вона може діяти вже шостий рік поспіль.

Водночас у ЄС дедалі активніше обговорюють і варіанти поступового згортання тимчасового захисту. Минулого року країни-члени погодили рекомендації щодо «скоординованого переходу» українців до інших правових статусів, зокрема, через отримання дозволів на проживання, пов’язаних із роботою, навчанням або довгостроковим перебуванням.

За офіційними даними, наразі близько 4,35 мільйона українців користуються цим статусом у країнах ЄС. Найбільше з них перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Водночас, як зазначається у внутрішніх документах ЄС, процес переходу українців на інші форми легального перебування просувається повільно. «На цьому етапі кількість переходів до інших статусів залишається дуже низькою», – йдеться у матеріалах, які обговорюватимуть дипломати.

Також наголошується, що в багатьох країнах ЄС досі відсутні чіткі механізми або інструкції щодо дій після завершення дії тимчасового захисту.

Нагадаємо, що спеціальна представниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон заявила, що тимчасовий захист для громадян України в Євросоюзі навряд чи буде продовжений у нинішньому форматі.