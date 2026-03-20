Доля українців у ЄС під питанням: уряди країн готують нове рішення

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Доля українців у ЄС під питанням: уряди країн готують нове рішення
Тимчасовий захист українців у ЄС можуть знову продовжити
Статус мільйонів біженців можуть продовжити, але в Брюсселі вже готують сценарій його згортання

Європейський Союз розглядає можливість чергового продовження тимчасового захисту для українців, який діє з початку повномасштабної війни. Про це повідодомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Йдеться про директиву, запроваджену у березні 2022 року, яка дозволила мільйонам українців отримати право на проживання, роботу, освіту та соціальні послуги в країнах ЄС без проходження стандартної процедури надання притулку.

За інформацією видання, європейські дипломати найближчим часом проведуть технічні консультації, під час яких обговорять можливість ще одного продовження дії цієї програми. У разі позитивного рішення вона може діяти вже шостий рік поспіль.

Водночас у ЄС дедалі активніше обговорюють і варіанти поступового згортання тимчасового захисту. Минулого року країни-члени погодили рекомендації щодо «скоординованого переходу» українців до інших правових статусів, зокрема, через отримання дозволів на проживання, пов’язаних із роботою, навчанням або довгостроковим перебуванням.

За офіційними даними, наразі близько 4,35 мільйона українців користуються цим статусом у країнах ЄС. Найбільше з них перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Водночас, як зазначається у внутрішніх документах ЄС, процес переходу українців на інші форми легального перебування просувається повільно. «На цьому етапі кількість переходів до інших статусів залишається дуже низькою», – йдеться у матеріалах, які обговорюватимуть дипломати.

Також наголошується, що в багатьох країнах ЄС досі відсутні чіткі механізми або інструкції щодо дій після завершення дії тимчасового захисту.

Нагадаємо, що спеціальна представниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон заявила, що тимчасовий захист для громадян України в Євросоюзі навряд чи буде продовжений у нинішньому форматі.

Читайте також

Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
20 лютого, 18:13
На Слов’янському напрямку за останню добу наші оборонці відбили шість спроб окупантів
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
24 лютого, 12:21
Нідерланди отримали нового прем’єра Роба Єттена після позачергових виборів
Новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться (фото)
23 лютого, 18:43
Україна узгодила з Transpetrol відновлення транзиту нафти
Київ назвав дату запуску транзиту російської нафти до Словаччини
24 лютого, 20:22
Ініціатором розірвання угоди став прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні
4 березня, 13:19
Українцям у ЄС можуть запропонувати інші підстави для проживання замість тимчасового захисту
Тимчасовий захист для українців у ЄС можуть змінити: заява Єврокомісії
6 березня, 04:59
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради: ключові заяви
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради: ключові заяви
Вчора, 17:12
У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
Сьогодні, 11:35

США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході
США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході
Доля українців у ЄС під питанням: уряди країн готують нове рішення
Доля українців у ЄС під питанням: уряди країн готують нове рішення
Німеччина спростила експорт зброї до України: що зміниться
Німеччина спростила експорт зброї до України: що зміниться
Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами
Співпраця України з Катаром зіткнулася з проблемами
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

