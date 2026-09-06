Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося

Суд критично оцінив пояснення обвинуваченого щодо «обов’язку НАТО воювати за Україну»

У Вінницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Калинівського районного суду Вінницької області, бвинуваченим у справі є неодружений та офіційно не працевлаштований чоловік із середньо-спеціальною освітою. Він раніше не мав судимостей та проживав на Вінниччині.

Як встановив суд, 11 вересня 2024 року чоловік прибув до місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних. Того ж дня він пройшов медичний огляд у ВЛК при Козятинській міській лікарні, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби.

Одразу після повернення до приміщення ТЦК посадові особи намагалися вручити йому повістку на відправлення («бойову» повістку). Вона містила вимогу з’явитися 13 вересня 2024 року о 07:30 до збірного пункту для вибуття до навчального центру військової частини.

Утім, військовозобов’язаний від отримання повістки відмовився. Під час судового засідання обвинувачений підтвердив факти проходження ВЛК та відмови від повістки. Свою позицію пояснив так – переконаний, що після того, як Україна передала свою зброю НАТО, саме Альянс повинен воювати замість нього та всіх інших громадян України.

Винуватість чоловіка була повністю підтверджена показаннями голови ВЛК та службових осіб ТЦК, актом відмови від отримання повістки від 11 вересня 2024 року, а також медичними документами про придатність до служби, які засуджений не оскаржував. Крім того, висновок судово-психіатричної експертизи від 16 квітня 2026 року засвідчив, що чоловік на психічні розлади не страждає та повністю усвідомлював свої дії.

Суд критично оцінив пояснення обвинуваченого щодо «обов’язку НАТО воювати за Україну», підкресливши, що особисті переконання не є юридичною підставою для звільнення від виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини.

Калинівський районний суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це найменший термін, передбачений санкцією статті.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних. За його словами, для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз. Людина має пройти лабораторні та інструментальні обстеження, а результати мають відповідати визначеним критеріям. Саме тому, каже Данило Єрофеєв, він не поспішає ставити остаточний висновок, якщо має сумніви щодо стану людини.

Також командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу.