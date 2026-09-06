Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося
фото з відкритих джерел

Суд критично оцінив пояснення обвинуваченого щодо «обов’язку НАТО воювати за Україну»

У Вінницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Калинівського районного суду Вінницької області, бвинуваченим у справі є неодружений та офіційно не працевлаштований чоловік із середньо-спеціальною освітою. Він раніше не мав судимостей та проживав на Вінниччині.

Як встановив суд, 11 вересня 2024 року чоловік прибув до місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних. Того ж дня він пройшов медичний огляд у ВЛК при Козятинській міській лікарні, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби.

Одразу після повернення до приміщення ТЦК посадові особи намагалися вручити йому повістку на відправлення («бойову» повістку). Вона містила вимогу з’явитися 13 вересня 2024 року о 07:30 до збірного пункту для вибуття до навчального центру військової частини.

Утім, військовозобов’язаний від отримання повістки відмовився. Під час судового засідання обвинувачений підтвердив факти проходження ВЛК та відмови від повістки. Свою позицію пояснив так – переконаний, що після того, як Україна передала свою зброю НАТО, саме Альянс повинен воювати замість нього та всіх інших громадян України.

Винуватість чоловіка була повністю підтверджена показаннями голови ВЛК та службових осіб ТЦК, актом відмови від отримання повістки від 11 вересня 2024 року, а також медичними документами про придатність до служби, які засуджений не оскаржував. Крім того, висновок судово-психіатричної експертизи від 16 квітня 2026 року засвідчив, що чоловік на психічні розлади не страждає та повністю усвідомлював свої дії.

Суд критично оцінив пояснення обвинуваченого щодо «обов’язку НАТО воювати за Україну», підкресливши, що особисті переконання не є юридичною підставою для звільнення від виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини.

Калинівський районний суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це найменший термін, передбачений санкцією статті.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних. За його словами, для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз. Людина має пройти лабораторні та інструментальні обстеження, а результати мають відповідати визначеним критеріям. Саме тому, каже Данило Єрофеєв, він не поспішає ставити остаточний висновок, якщо має сумніви щодо стану людини.

Також командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу.

Читайте також:

Теги: суд НАТО мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам
Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам
Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося
Село на Чернігівщині через наплив переселенців переживає будівельний бум
Село на Чернігівщині через наплив переселенців переживає будівельний бум
Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни
Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни
Четверта річниця харківського контрнаступу. Генерал Сирський зробив заяву
Четверта річниця харківського контрнаступу. Генерал Сирський зробив заяву
Поліг під час відбиття масованого штурму на Донеччині. Згадаймо Михайла Сагана
Поліг під час відбиття масованого штурму на Донеччині. Згадаймо Михайла Сагана

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
110K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
88K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua