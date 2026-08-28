Росія засудила Арестовича до 11 років колонії

Арестовичу інкримінували поширення «фейків» про російську армію

Суд у Москві заочно засудив колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до 11 років колонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Арестовичу інкримінували поширення «фейків» про російську армію.

Перші три роки покарання, згідно з вироком, Арестович має провести у в'язниці. Також йому на чотири роки заборонили адмініструвати сайти.

Слідчі звинуватили Арестовича через публікацію від 8 квітня 2022 року про удар РФ по залізничному вокзалу в Краматорську. Йому також закинули відео від 17 березня того ж року, у якому він, за версією слідства, закликав до знищення залізничної інфраструктури, яку використовують для постачання російських військ.

РФ ці висловлювання кваліфікувала як поширення так званих «фейків» про російську армію та публічні заклики до тероризму. Арестовича внесено до російського переліку «терористів та екстремістів» ще у травні 2023 року, а в лютому 2024 року його заочно заарештували.

Також в Україні Арестович фігурує у кримінальних провадженнях. Після звільнення з посади він залишив Україну. Нині блогер веде YouTube-канал.

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу.

Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника, а його вигадку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

До слова, колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти країни-агресорки.

Як повідомлялося, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив низку скандальних заяв, серед яких – пропозиція спільного молебню з російським диктатором Володимиром Путіним за загиблими, територіальні поступки Росії та суд над президентом України Володимиром Зеленським.