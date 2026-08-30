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Командир «Вовків Да Вінчі» закликав радикально змінити мобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командир «Вовків Да Вінчі» закликав радикально змінити мобілізацію
Командир «Вовків Да Вінчі» заявив, що вважає мобілізацію одним із ключових питань для оборони країни
фото: скріншот із відео

Сергій Філімонов зазначив, що сам факт призову не вирішує всіх проблем

Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу. Як інформує «Главком», про це Філімонов заявив в інтерв’ю Deutsche Welle.

За словами кобата, українці, які зараз уникають служби, у разі поразки України можуть опинитися в ситуації, коли їм доведеться воювати вже в російській армії.

«Ті люди, які зараз втікають від армії, якщо країна буде втрачена, якщо країна буде захоплена, вони можуть бути впевнені, що будуть або вбиті, або сидіти у в’язниці, або воювати в цьому», – заявив Філімонов.

Він додав, що в разі окупації такі люди можуть бути змушені воювати на боці Росії.

«Або воювати в російській армії, нападати на Польщу, на Німеччину, на Австрію і так далі. Ні, інших варіантів немає. Вони мають йти воювати. Варіантів немає», – сказав командир.

Командир «Вовків Да Вінчі» заявив, що вважає мобілізацію одним із ключових питань для оборони країни.

«Я вважаю, що мобілізація має бути максимально жорсткою. Максимально жорсткою люди мають йти в армію», – наголосив він.

Водночас Філімонов зазначив, що сам факт призову не вирішує всіх проблем. На його думку, після залучення людей до війська постають питання, у який підрозділ їх направити, як навчити, забезпечити та організувати їхню службу.

«Питання далі: як розподілити цих людей, в яку бригаду відправити, як їх навчити, як їх забезпечити, що дати цій бригаді», – пояснив він.

Окремо Філімонов звернув увагу на відповідальність командування. Необхідно змінювати підходи до оцінки дій командирів, зокрема у випадках халатності, яка може призводити до загибелі військовослужбовців.

«Якщо командири будуть безвідповідальні, як їх притягнути до відповідальності за халатність, за смерті і так далі. Тобто там мають бути зміни», – заявив він.

За словами Філімонова, в армії досі залишається проблема безвідповідального ставлення до людського життя.

Він також вважає, що після завершення війни суспільство має отримати більше інформації про втрати військових підрозділів та причини загибелі військовослужбовців.

«Вірю, що після війни мають бути оприлюднені хоча б дані: їхній підрозділ, скільки втрат і причин цих втрат», – сказав командир.

На його думку, така інформація може стати підставою для притягнення до відповідальності тих, чиї рішення або недбалість призвели до необґрунтованих втрат.

Раніше міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Командири, які залучають військових до своїх підрозділів, повинні відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до застосування на полі бою. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив новому міністру оборони Євгенію Хмарі напрацювати конкретні рішення щодо мобілізації, контрактів та ротацій військовослужбовців. Глава держави заявив, що очікує від Міноборони та Збройних сил «реальних рішень і реальних пропозицій», а також більш людяного та системного підходу до організаційних питань у військах. 

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Теги: українці мобілізація втрати Сергій Філімонов

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