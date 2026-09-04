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Суд обрав запобіжний захід працівнику СБУ у справі про стрілянину в Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Суд обрав запобіжний захід працівнику СБУ у справі про стрілянину в Києві
Суд віддав співробітника СБУ на поруки
фото: «Слідство.Інфо»

Засідання щодо Назара Верхоли відбулося в закритому режимі

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки співробітнику Служби безпеки України Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між представниками СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Слідство.Інфо».

Верхола напередодні отримав підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Під час розгляду питання про запобіжний захід прокурор попросив провести засідання у закритому режимі. Адвокат підозрюваного підтримав це клопотання, після чого суддя закрив засідання.

У підсумку суд обрав співробітнику СБУ особисту поруку.

У цій самій справі було повідомлено про підозру і військовослужбовцю Головного управління розвідки Міністерства оборони Сергію Іванову. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Печерський районний суд Києва також обрав Іванову запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителем військового став командир його військової частини.

Нагадаємо, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві 2 вересня. У Службі безпеки заявляли, що інцидент виник під час слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до України на День Незалежності.

Згодом СБУ заявила, що до підготовки замаху нібито був причетний заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Сам він стверджував, що кілька днів перебував під тиском і зізнався у зв'язках із російськими спецслужбами через фізичний та психологічний вплив.

Головне управління розвідки Міністерства оборони своєю чергою заявило про «цілеспрямовану кампанію дезінформації» проти воєнної розвідки та її бойових підрозділів.

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Теги: Київ слідство стрілянина СБУ суддя

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