Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього

Ексгенпрокурор покинув військо через проблеми зі здоров’ям

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко, котрий після повномасштабного вторгнення пішов служити стрільцем до батальйону ТрО, повідомив, що його списали з лав ЗСУ за станом здоров’я. Про це він розказав у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою.

«Ще до війни мав онкологічну операцію, у мене залишилася третина підшлункової з відповідними проблемами організму. Тому, коли нас вивели з Бахмута, бригаду відвели на відновлення у мою рідну Рівненську область, я зрозумів, що просто розсипаюся. Тобто у бойових умовах це максимальна мобілізація, а коли ти сидиш у тилу – розсипання. Тому замість мене служить мій син молодший, 24 роки, а я допомагаю своїм хлопцям усім, чим можу», – пояснив Луценко.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Юрій Луценко виїхав за кордон вже вдруге після демобілізації. Політик виїжджав до Німеччини, де проходив обстеження та лікування.

Нагадаємо, у липні Луценко вже виїжджав за межі України також на лікування.

На початку липня колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

Також Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.