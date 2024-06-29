Головна Світ Політика
search button user button menu button

ISW пояснив, чому Путін захотів відновити виробництво ракет середньої та малої дальності

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ISW пояснив, чому Путін захотів відновити виробництво ракет середньої та малої дальності
Путін також намагається створити коаліцію держав на підтримку нової «євразійської архітектури безпеки»
фото з відкритих джерел

Кремль посилається на страх ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього повномасштабного вторгнення

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності. На думку аналітиків, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, особливо у ключові моменти політичних дискусій про військову допомогу Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, Путін 28 червня віддав розпорядження про виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році.

Аналітики припускають що це, ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо прийняття рішень Заходом на користь Росії.

Путін взяв участь у засіданні Ради безпеки Росії, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень Договору про заборону виробництва і розгортання ракет середньої дальності наземного базування доти, доки Сполучені Штати не порушать ці положення, і що тепер Росія також повинна виробляти і розгортати такі системи, йдеться у звіті ISW.

Сполучені Штати призупинили участь в Договорі 1 лютого 2019 року і вийшли з договору 2 серпня 2019 року через порушення Росією договору, пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності, а Росія у відповідь призупинила свою участь в Договорі 2 лютого 2019 року.

Путін особливо згадав про два двосторонні військові навчання США в 2024 році: одне з Філіппінами на Північному Лусоні (Філіппіни) 11 квітня і друге з Данією поблизу острова Борнхольм (Данія) 3-5 травня.

В обох цих двосторонніх американських навчаннях була задіяна пускова установка середньої дальності «Тайфун, яка, за даними США, може запускати ракети SM-6 і «Томагавк». Ракети SM-6 мають максимальну дальність 370 км, а «Томагавки» – близько 2500 км. Американські офіційні особи не уточнили, які саме ракети, якщо такі були, могли бути задіяні в обох навчаннях.

«Путін, швидше за все, використовує ці навчання як «цапа-відбувайла» для своєї ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб перешкодити західній військовій допомозі Україні», – йдеться у звіті ISW.

У цих навчаннях США та їхніх партнерів були задіяні пускові установки, здатні запускати ракети, які можуть становити різну загрозу для Росії з місць проведення навчань. Острів Борнхольм знаходиться приблизно в 300 кілометрах від західного узбережжя Калінінградської області і приблизно в 1400 кілометрах від Москви.

Шостий флот США уточнив, що навчання на острові Борнхольм включали транспортування пускової установки «Тайфун» з суші на берег у рамках репетиції захисту конвою, що свідчить про те, що на цих навчаннях, ймовірно, використовувалася зброя меншої дальності.

Найближчий до Філіппін російський прикордонний район – район на південний захід від Владивостока – знаходиться приблизно за 2800 кілометрів від Північного Лусона, поза межами досяжності ракет «Томагавк».

Заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня. Путін, ймовірно, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед КНР, Північною Кореєю і В'єтнамом, оскільки він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової «євразійської архітектури безпеки».

Нагадаємо, Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. Це заявив на нараді із членами Ради безпеки у п’ятницю 28 червня російський диктатор Володимир Путін.

До слова, журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного.

Як повідомляє «Агентство» з посиланням на кореспондента «Комерсанта» Андрія Колесникова, приблизно за пів години до появи перших повідомлень про приїзд Путіна в один із храмів Москви в телеграм-каналах з'явилося відео проїзду кортежу президента російською столицею. «Справжній кортеж» у цей час  вже був у Сергієвому Посаді. 

Читайте також:

Теги: відео зброя путін військові навчання Данія військові Філіппіни навчання журналіст озброєння диктатор росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користувачі можуть публікувати контент для дорослих за умови, що він буде чітко позначений як такий
Соцмережа X дозволила публікувати порнографію
4 червня, 02:25
Нардепка: Про запрошення до НАТО цьогоріч ніхто говорити не буде
Не кращий рік. Нардепка Устінова пояснила, чому гальмується запрошення України до НАТО
29 травня, 15:00
На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року
30 травня, 00:20
Окупанти забороняють мешканцям спілкуватися з родичами з вільної України та Європи
Окупанти створюють антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях: їх мета
7 червня, 16:26
Арестович сміливо ставить себе в один ряд із Фрейдом та Юнгом
Арестович – нова ікона «хороших русских» Гібридна війна
27 червня, 22:15
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували «захист» росіянами окупованого Криму
Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW
14 червня, 07:56
Анастасія Мар'янчук загинула, евакуюючи поранених побратимів з-під ворожого вогню у Часовому Ярі
Загинула, евакуюючи поранених. Згадаймо бойову медикиню Анастасію Мар'янчук
22 червня, 09:00
Більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
25 червня, 15:09
Літак Airbus A320neo Ілієв купив свій на заміну старому Airbus A318CJ
Російський мільярдер всупереч санкціям купив елітний літак
26 червня, 10:05

Політика

ISW пояснив, чому Путін захотів відновити виробництво ракет середньої та малої дальності
ISW пояснив, чому Путін захотів відновити виробництво ракет середньої та малої дальності
Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення»
Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення»
Експрем’єр Польщі розповів, чи вплинув новий уряд на відносини між Києвом та Варшавою
Експрем’єр Польщі розповів, чи вплинув новий уряд на відносини між Києвом та Варшавою
Дебати, які програла Америка
Дебати, які програла Америка
«Я вже не молодий»: Байден зробив гучну заяву після програних дебатів
«Я вже не молодий»: Байден зробив гучну заяву після програних дебатів
Росія міркує над поверненням смертної кари
Росія міркує над поверненням смертної кари

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
53K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
39K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
18K
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua