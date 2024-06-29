ISW пояснив, чому Путін захотів відновити виробництво ракет середньої та малої дальності

Кремль посилається на страх ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього повномасштабного вторгнення

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності. На думку аналітиків, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, особливо у ключові моменти політичних дискусій про військову допомогу Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, Путін 28 червня віддав розпорядження про виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році.

Аналітики припускають що це, ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо прийняття рішень Заходом на користь Росії.

Путін взяв участь у засіданні Ради безпеки Росії, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень Договору про заборону виробництва і розгортання ракет середньої дальності наземного базування доти, доки Сполучені Штати не порушать ці положення, і що тепер Росія також повинна виробляти і розгортати такі системи, йдеться у звіті ISW.

Сполучені Штати призупинили участь в Договорі 1 лютого 2019 року і вийшли з договору 2 серпня 2019 року через порушення Росією договору, пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності, а Росія у відповідь призупинила свою участь в Договорі 2 лютого 2019 року.

Путін особливо згадав про два двосторонні військові навчання США в 2024 році: одне з Філіппінами на Північному Лусоні (Філіппіни) 11 квітня і друге з Данією поблизу острова Борнхольм (Данія) 3-5 травня.

В обох цих двосторонніх американських навчаннях була задіяна пускова установка середньої дальності «Тайфун, яка, за даними США, може запускати ракети SM-6 і «Томагавк». Ракети SM-6 мають максимальну дальність 370 км, а «Томагавки» – близько 2500 км. Американські офіційні особи не уточнили, які саме ракети, якщо такі були, могли бути задіяні в обох навчаннях.

«Путін, швидше за все, використовує ці навчання як «цапа-відбувайла» для своєї ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб перешкодити західній військовій допомозі Україні», – йдеться у звіті ISW.

У цих навчаннях США та їхніх партнерів були задіяні пускові установки, здатні запускати ракети, які можуть становити різну загрозу для Росії з місць проведення навчань. Острів Борнхольм знаходиться приблизно в 300 кілометрах від західного узбережжя Калінінградської області і приблизно в 1400 кілометрах від Москви.

Шостий флот США уточнив, що навчання на острові Борнхольм включали транспортування пускової установки «Тайфун» з суші на берег у рамках репетиції захисту конвою, що свідчить про те, що на цих навчаннях, ймовірно, використовувалася зброя меншої дальності.

Найближчий до Філіппін російський прикордонний район – район на південний захід від Владивостока – знаходиться приблизно за 2800 кілометрів від Північного Лусона, поза межами досяжності ракет «Томагавк».

Заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня. Путін, ймовірно, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед КНР, Північною Кореєю і В'єтнамом, оскільки він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової «євразійської архітектури безпеки».

Нагадаємо, Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. Це заявив на нараді із членами Ради безпеки у п’ятницю 28 червня російський диктатор Володимир Путін.

До слова, журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного.

Як повідомляє «Агентство» з посиланням на кореспондента «Комерсанта» Андрія Колесникова, приблизно за пів години до появи перших повідомлень про приїзд Путіна в один із храмів Москви в телеграм-каналах з'явилося відео проїзду кортежу президента російською столицею. «Справжній кортеж» у цей час вже був у Сергієвому Посаді.