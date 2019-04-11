ЦВК не буде продовжувати роботу виборчих дільниць через Песах



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Продовжити роботу рабин просив хоча б на одній виборчій дільниці у великих містах України

Рабин нагадав, що можна увійти на виборчу дільницю до 20.00 «і залишатися там до завершення свята о 20:54, тобто, до сходу зірок, після чого виконати свій громадянський обов'язок»

Під час другого туру виборів президента України 21 квітня виборчі дільниці будуть працювати згідно із законом - з 08.00 до 20.00. Про це написав головний рабин України Моше Реувен Асман у Facebook.

«Дорогі друзі! В останні дні я отримав сотні дзвінків і повідомлень з проханням повідомити про рішення ЦВК у зв'язку з моїм зверненням – проханням продовжити години роботи виборчої комісії у другому турі виборів президента України, що випадає на день свята Песах. 10 квітня ЦВК відповів, що, на жаль, не можуть змінити норму чинного закону про час роботи виборчих дільниць, оскільки це норма закону, а не рішення ЦВК», - зазначив він.

Водночас він нагадав, що можна увійти на виборчу дільницю до 20.00 «і залишатися там до завершення свята о 20:54, тобто, до сходу зірок. Після чого виконати свій громадянський обов'язок».

Як повідомлялося, головний рабин України Моше Реувен Асман просив ЦВК у день виборів продовжити роботу виборчих дільниць у зв'язку зі святом Песах.

Продовжити роботу рабин просив хоча б на одній виборчій дільниці у великих містах України.

Песах в 2019 році починається з вечора 19 квітня.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).