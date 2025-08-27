Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ

Речник ДПСУ зауважив, що за підробленими документами щодня з України намагаються виїхати до 10 людей

Найчастіше спроби незаконного перетину кордону наразі фіксуються на ділянці з Румунією, тоді як на кордоні з Польщею їх найменше. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці – це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею», – наголосив Демченко.

Речник додав, що за підробленими документами щодня з України намагаються виїхати до 10 людей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.