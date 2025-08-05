Російські «Гербери» перетворюються на «Шахеди». Прикордонники попередили про небезпеку

Раніше ворог використовував «Гербери» для розвідки або як фальш-ціль

Російські дрони «Гербера» стають небезпечнішим. Ці безпілотники частіше залітають до України з бойовою частиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники показали одну з «Гербер», яка містила бойову частину. Дрон майже без пошкоджень приземлили бійці бригади «Сталевий кордон».

Збита фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

«Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Зокрема такі деталі було зафіксовано в російському безпілотному літальному дроні «Гербера». Він є спрощеною та здешевленою версією «шахеда»-«герані». «Главком» отримав список деталей китайського виробництва, які були знайдені в російських дронах.

Дрон «Гербера» робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО. Безпілотник потребує менше китайських деталей – їх знайдено лише шість. Але серед них – такі ключові як двигун та модем.

До слова, російський дрон «Гербера» під час однієї з атак на Україну впав у Литві. Він долетів туди з Білорусі.