Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
Українські фахівці спостерігають за кількістю сил та техніки, яку Росія може перекинути в Білорусь
фото з відкритих джерел

Активна фаза військових навчань триватиме з 12 по 16 вересня

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для участі в спільних навчаннях. На українському кордоні з Білоруссю не зафіксовано жодних змін чи активних дій з білоруської сторони.. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами прикордонника, підрозділи Головного управління розвідки та Держприкордонслужби уважно моніторять, яку кількість сил та техніки Росія може перекинути в Білорусь, оскільки це прямо впливає на рівень загрози для України, особливо в період активної фази спільних навчань. Активна фаза навчань, яка включатиме командно-штабні та логістичні тренування, відбудеться з 12 по 16 вересня. За даними Держприкордонслужби, у ці дні буде залучена бронетехніка, але її кількість залишатиметься невеликою.

«Зараз йде підготовчий етап, і перші ешелони вже прибули на територію Білорусі. Зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі», – повідомив він.

Демченко наголосив, що попри це, Україна не може дозволити собі розслабитися, адже, поки Білорусь підтримує Росію, загроза з її території залишається реальною. Для цього посилюється оборонна підготовка на кордоні з Білоруссю, зокрема, мінуються найбільш загрозливі напрямки, що охоплюють всю лінію кордону від Волині до Чернігівщини.

Нагадаємо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки збройних сил РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях.

До слова, Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшнік».

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба прикордонники Андрій Демченко Білорусь військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Лукашенко мали розмову телефоном
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
15 серпня, 17:38
Школярі у Литві навчатимуться збирати та керувати дронами
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
14 серпня, 12:53
За свої послуги перевізниця брала по $500
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
12 серпня, 16:42
Українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі
Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі – Демченко
11 серпня, 11:11
Під час навчань буде використано імітовані боєприпаси та піротехнічні заряди
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
11 серпня, 10:14
Урсула фон дер Ляєн: коли настане момент для демократичного переходу, Європейський Союз буде готовий
П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
9 серпня, 12:45
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
27 липня, 04:48
35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис
«Секрет у підлокітнику». Чоловік намагався незаконно вивезти більше ніж 10 млн грн
26 липня, 07:28
Естонія не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі
Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку
24 липня, 15:32

Політика

Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
17K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3656
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2428
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
2034
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua