До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань

Українські фахівці спостерігають за кількістю сил та техніки, яку Росія може перекинути в Білорусь

Активна фаза військових навчань триватиме з 12 по 16 вересня

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для участі в спільних навчаннях. На українському кордоні з Білоруссю не зафіксовано жодних змін чи активних дій з білоруської сторони.. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами прикордонника, підрозділи Головного управління розвідки та Держприкордонслужби уважно моніторять, яку кількість сил та техніки Росія може перекинути в Білорусь, оскільки це прямо впливає на рівень загрози для України, особливо в період активної фази спільних навчань. Активна фаза навчань, яка включатиме командно-штабні та логістичні тренування, відбудеться з 12 по 16 вересня. За даними Держприкордонслужби, у ці дні буде залучена бронетехніка, але її кількість залишатиметься невеликою.

«Зараз йде підготовчий етап, і перші ешелони вже прибули на територію Білорусі. Зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі», – повідомив він.

Демченко наголосив, що попри це, Україна не може дозволити собі розслабитися, адже, поки Білорусь підтримує Росію, загроза з її території залишається реальною. Для цього посилюється оборонна підготовка на кордоні з Білоруссю, зокрема, мінуються найбільш загрозливі напрямки, що охоплюють всю лінію кордону від Волині до Чернігівщини.

Нагадаємо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки збройних сил РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях.

До слова, Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшнік».